Les animateurs de talk-show James Corden et Stephen Colbert prévoient de mettre fin à leurs émissions à distance et de retourner au studio, bien que sans public.

Les deux animateurs de talk-shows ont présenté leurs programmes depuis chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, mais ils reviendraient maintenant vers un tournage plus formel, bien que sans public de studio, a confirmé « Entertainment Tonight ».

James avait précédemment enregistré « The Late Late Show » dans le lot des studios CBS à West Hollywood, tandis que « Late Show » de Stephen diffusait depuis le Ed Sullivan Theatre de New York, bien que l’on ne sache pas d’où ils tourneront les nouveaux épisodes.

Avant le départ de Stephen en vacances le mois dernier, il a laissé entendre qu’il retournerait au studio, mais ce ne serait pas de son décor habituel.

Il a dit: « Je ne serai pas au théâtre Ed Sullivan, mais je ne dormirai pas non plus là où je travaille. »

Les deux animateurs abandonnent le travail à distance un mois après le retour de Jimmy Fallon dans son studio le 13 juillet.

Alors que le groupe house de Jimmy, The Roots, est toujours présent, ils sont tous socialement distants, tandis que l’équipe allégée porte tous des masques et des EPI et les invités sont interviewés par liaison vidéo.

À son retour, l’animateur de «Tonight Show» espérait offrir de l’espoir à son public, même si les choses étaient un peu différentes de la norme.

Il a dit: «Je suis ici pour vous montrer qu’il y a une lumière au bout du tunnel si nous faisons tous notre part pour nous protéger.

« Je ne sais pas si quelqu’un d’autre ressent de cette façon, mais la normalité, tout type de normalité, se sent bien. Donc, j’espère que nous pourrons vous mettre un sourire sur le visage pendant une heure chaque nuit et vous permettre de vous asseoir et de vous détendre pendant que nous essayons de vous apporter un peu de normal.

« L’émission sera un peu différente de ce à quoi vous êtes habitué. Il n’y a pas de public, les invités diffuseront en streaming depuis chez vous, mais je pense qu’à certains égards, nous nous habituons différemment. Nous sommes donc là pour vous et de reprendre le travail lentement et en toute sécurité et de retrouver ce qui est normal. Bienvenue à nouveau à «The Tonight Show», et merci d’avoir regardé. »

