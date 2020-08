Quelques semaines à peine après la sortie de son nouvel EP, CASTLES, James Lee a sorti un clip vidéo déchirant pour sa chanson «Liar». Le clip est un rappel de la croissance de Lee en tant qu’artiste solo et de sa capacité à combiner émotion et composition de chansons.

Gracieuseté de James Lee

Le vidéoclip «Liar» est obsédant

Rempli de thèmes de regret, de mélancolie et de confusion, « Liar » associe une guitare de style fingerstyle acoustique avec des 808 et un outro hip-hop. Combiné avec les paroles déchirantes de Lee, c’est un triste bop que vous ne pouvez pas vous empêcher de répéter.

Avant qu’un accident bizarre ne blesse la main gauche de Lee, il était bassiste dans le groupe de rock coréen Royal Pirates. Incapable de jouer de l’instrument plus longtemps, Lee s’est consacré à la construction d’une carrière solo en tant qu’auteur-compositeur-interprète.

«Cette chanson est spéciale car elle mélange le style que j’aimais écrire avant mon

accident avec la musique que j’ai adoptée en tant que producteur », a déclaré Lee à propos de« Liar ».

Obsédant et sombre, le clip vidéo «Liar» est entrecoupé de plans de Lee chantant et un film que Lee ressent «met en évidence les subtilités d’une rupture mêlée d’incrédulité et de regret.»

James Lee a sorti un deuxième EP intitulé «CASTLES»

Après son EP 2018 The Light et plusieurs singles, Lee a sorti son deuxième EP CASTLES le 31 juillet 2020. L’album comprend sept chansons: «Bad Day», «Over Us», «Erase», «Liar», «Castles», « Adrenaline » et « Over Us – Stripped Version ».

«CASTLES est une étape importante dans ma carrière qui exprime la croissance que j’ai eue en tant qu’écrivain et producteur. Quand j’ai écrit The Light EP, je comptais sur l’aide de certains producteurs fantastiques, mais pour CASTLES, je me suis fait confiance », a déclaré Lee dans un communiqué de presse. «Même si cela était basé sur la pensée des châteaux de sable emportés, je me retrouve toujours à réfléchir sur le processus et le voyage de création plutôt que de bouder sur ce qui est perdu. Je suis devenu un optimiste réaliste. »

Comme les fans peuvent le voir à partir de «Liar», CASTLES traite de tristes concepts. Cependant, Lee espère que les fans utiliseront l’EP pour apprendre à apprécier chaque instant.

«J’espère que les gens qui écoutent CASTLES entendront tout, des détails de chaque choix d’arrangement à la façon dont les mots sont exprimés dans chaque chanson. J’ai décidé de me pencher sur la musique que j’ai tellement aimée », a déclaré Lee. «Bien que le ton de l’album soit émouvant et triste, le plus grand avantage pour les gens est d’apprécier les moments que nous avons parce que rien ne dure éternellement.»

James Lee donne la priorité à ses fans

Au fil des ans, Lee a constitué une base de fans impressionnante et fidèle. L’auteur-compositeur-interprète compte plus de 41 000 auditeurs mensuels sur Spotify, près de 1 000 000 de vues sur YouTube et près de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux dans le monde.

Cette croissance vient à la fois du talent de Lee et de son authentique gratitude. Pour la sortie de CASTLES, il a trouvé des moyens inventifs de remercier les fans pour leur soutien.

Lee a donné aux membres de son Patreon l’opportunité d’être inclus dans la sortie de l’album à travers de multiples offres. Les fans ont eu la chance de voir leur nom inclus dans le générique du clip vidéo «Liar» et de la copie physique de l’EP CASTLES.

Avant de sortir CASTLES, Lee en sortait un single chaque mois. Il prévoit de revenir à ce calendrier de sortie avec une nouvelle chanson prévue pour le 4 septembre.