Jamie Redknapp sortirait avec le mannequin suédois Frida Andersson-Lourie, qui est divorcée du magnat des fonds spéculatifs américains Jonathan Lourie.

L’ancien footballeur de 47 ans – qui s’est séparé de Louise Redknapp en 2017 après 19 ans de mariage – a été aperçu récemment avec la mère de quatre enfants, Frida Andersson-Lourie, et le couple se serait rencontré par l’intermédiaire d’amis communs.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: «Jamie se sent prêt à quitter son mariage avec Louise et est heureux de le faire avec quelqu’un qui a des enfants aussi et qui est en sécurité financière.

«Jamie et Frida sont au début, mais ils sont devenus proches et aiment vraiment passer du temps ensemble quand ils le peuvent.

«Il s’entend vraiment bien avec Frida et elle a été très compréhensive à propos de lui jonglant avec la paternité et sa carrière télévisuelle réussie.

« Il aime qu’elle soit aussi un parent apprécie tellement l’équilibre, elle aime aussi sa forme physique et aime passer du temps à la maison. »

La romance avec Frida, 37 ans – qui est divorcée du magnat américain des fonds spéculatifs Jonathan Lourie, 58 ans – est la première relation confirmée de Jamie depuis sa séparation de choc avec Louise.

Pendant ce temps, Louise, 45 ans, a récemment révélé qu’elle et les fils de Jamie – Charley, 16 ans et Beau, 11 ans – sont désespérés que leurs parents ravivent leur romance.

Louise a dit: « [Charley] est super-protecteur sur moi. Mais il sait qu’il peut parler de tout et n’a pas besoin d’être gêné, je suis tellement ouvert.

«Un matin, il m’a dit: ‘Si jamais tu voulais aller à un rendez-vous, je serais d’accord avec ça.’ C’était en fait un grand moment car il avait toujours dit très clairement que je n’irais jamais à un rendez-vous. Ils espèrent toujours que leur maman et papa s’arrangeront. »

Le couple a annoncé sa séparation en septembre 2017 après des mois de spéculations sur leur relation.

Louise et Jamie s’entendent bien maintenant et partagent la garde de leurs garçons, et elle a admis qu’elle voulait toujours être la « meilleure amie » du joueur du Liverpool FC.

L’ancienne star d’Eternal a déclaré: « Je suis un vrai softie, et je veux toujours être son meilleur ami, ce qui est impossible. »

Discutant de leurs arrangements parentaux, elle a ajouté: « Nous avons un excellent système de coparentalité entre nous. Notre règle est que pendant que l’un de nous travaille, l’autre est avec eux. Nous voulons tous les deux les enfants tout le temps et nous encourageons l’autre à sortir pour que nous puissions les avoir.

« Je suis capable de faire le travail que je peux faire parce qu’il est heureux de partager des choses avec moi. J’ai des amis qui n’ont pas ça, mais il est sur le terrain. »

