Richard E. Grant s’est senti «débordé» lorsque sa fille est née en 1989, après que lui et son épouse Joan se soient fait «dire de ne pas essayer» d’avoir des enfants à la suite d’une série de fausses couches dévastatrices.

L’acteur de 63 ans a accueilli sa fille, Olivia, dans le monde en 1989, lorsque sa femme Joan Washington a accouché, et a déclaré que sa naissance avait été un miracle après que le couple eut « dit de ne pas essayer » d’avoir des enfants à la suite d’un série de fausses couches dévastatrices.

Richard – qui est également le beau-père du fils de Joan, Tom – se souvient: «Avant que nous ayons Olivia, Joan et moi avions eu une autre petite fille qui est née à 27 semaines et qui n’a vécu qu’une demi-heure parce que ses poumons étaient sous-développés. Joan aussi a fait plusieurs fausses couches et on nous a dit de ne pas réessayer. Mais elle était très déterminée et a dit: « J’ai vu comment tu vas avec Tom, je pense que la paternité te convient. Tu es très douée pour ça. »

« Olivia est née en 1989, par césarienne. Je me souviens d’une infirmière qui l’a amenée à la porte et c’est la première et la seule fois que j’ai vu de l’eau de projectile jaillir de mes yeux. Je me suis sentie dépassée, et cette sensation est restée. Elle est née six semaines prématurée, pesait 4 lb et avait la jaunisse, elle a donc dû aller dans un incubateur. Elle ressemblait à un petit oiseau. Quand j’ai finalement pu la prendre dans ses bras, j’avais l’impression de pouvoir la tenir dans la paume de ma main . »

Et Olivia – qui travaille maintenant avec son père en tant qu’associé de casting – croit que l’expérience antérieure de ses parents avec la perte les a rendus « très présents » pour son éducation.

Elle a ajouté: « Mes deux parents sont très présents. À cause de tout ce qui s’est passé avec le bébé qu’ils ont perdu, ils voulaient être là autant qu’ils le pouvaient. Papa partirait deux mois à la fois, mais ensuite être à la maison pour quatre mois. »

Le « Pouvez-vous me pardonner? » star dit qu’il a pris la décision «consciente» d’être un père «émotionnellement ouvert» parce que ses propres parents étaient «formels et non tactiles».

Et Richard se souvient également avoir dit à sa fille que son seul travail en tant que père est «d’être embarrassant», ce qu’il pense avoir réalisé «décuplé».

Dans une interview conjointe avec le magazine The Sunday Times, il a déclaré: « En raison de l’époque où j’ai grandi, mes parents étaient formels et non tactiles, donc j’ai consciemment fait le contraire et je suis incroyablement tactile et émotionnellement ouvert. l’adultère et ensuite l’alcoolisme de mon père ont dû être cachés dans la famille et je pense que vivre dans le secret comme ça est toxique.

« Je n’ai jamais prétendu connaître la réponse à tout, alors que je me souviens que mon père me disait: » Je ne te laisserai jamais tomber, je serai toujours capable de régler les choses. » La réalité est que vous ne pouvez pas. Je lui ai dit quand elle est devenue adolescente: « Mon travail principal en tant que père est d’être embarrassant », et je pense avoir rempli mon obligation décuplement. «

