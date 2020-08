2020-08-15 09:30:07

David Tennant craignait que son fils Ty ne soit « nul » au théâtre.

Le fils adoptif de l’acteur âgé de 49 ans – qui est le fils biologique de la femme de David, Georgia Tennant, qui a donné naissance à Ty avant de rencontrer David – suit les traces de ses parents en tant qu’acteur en herbe, après être apparu. dans «Tolkien» de l’année dernière et dans la série télévisée «War of the Worlds».

Et maintenant, David a avoué que lui et Georgia – qui ont aussi Olive, neuf ans, Wilf, sept ans, Doris, cinq ans, et Birdie, 11 mois, ensemble – étaient inquiets lorsque Ty a commencé à agir, car ils ne savaient pas quoi faire dans le cas peu probable où il ne serait pas fait pour Hollywood.

David a dit: « Agir est un jeu de dés de toute façon, et Georgia et moi avions cette peur quand il y est entré, et si nous le voyons dans quelque chose et qu’il est nul? Serons-nous capables de lui dire? Mais en fin de compte, il est incroyablement talentueux. C’était un grand soulagement à réaliser! »

La star de «Good Omens» garde sa vie de famille hors de la vue du public, et même s’il dit qu’être papa est «l’une des choses les plus extraordinaires» qu’il ait jamais vécues, il n’aime pas parler de sa progéniture.

Il a ajouté: « Nos enfants sont adorables et je pense qu’être père est l’une des choses les plus extraordinaires et les plus positives qui puisse vous arriver, en plus d’être quelque chose sur lequel vous devez continuer à travailler si vous y allez. être bon dans ce domaine.

« Mais les enfants ne demandent pas à être photographiés quand nous marchons dans la rue, et nous avons décidé que si nous ne parlons pas beaucoup d’eux en public, nous pouvons maintenir un peu de haut niveau moral pour être capable de dire aux photographes: « Regardez, nous ne parlons pas d’eux, vous n’avez donc pas besoin de les prendre en photo ». »

David veut permettre à ses enfants de «vivre une vie aussi normale» que possible, et dit que s’il sait que la célébrité a un prix, il pense qu’il est possible de «préserver un peu de vie privée aussi».

S’adressant au magazine Candis, il a ajouté: « Nous ne voulons pas être ridicules à ce sujet, mais nous voulons simplement essayer de vivre une vie aussi normale que possible en dehors du travail. Je suis extrêmement privilégié de faire partie du monde que je suis une partie de, et je savais dans quoi je m’embarquais quand je suis entré. Mais je pense qu’il est possible de préserver un peu de vie privée aussi. «

