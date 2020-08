2020-08-09 11:30:05

Demi Lovato «tombe de plus en plus amoureux» de Max Ehrich «tous les jours», alors que le duo fête ses cinq mois.

Demi Lovato «tombe de plus en plus amoureux» de Max Ehrich «tous les jours».

La chanteuse de 27 ans a annoncé le mois dernier qu’elle était fiancée à l’acteur et, alors qu’ils célébraient leurs cinq mois sur les réseaux sociaux ce week-end, ils ont chacun publié des hommages élogieux sur les réseaux sociaux pour marquer l’occasion.

Publiant des photos du couple appréciant un doux baiser, le ‘N’importe qui’ a écrit: « Tomber de plus en plus amoureux tous les jours de toi chérie (sic) »

Alors que Max a répondu dans les commentaires: « de plus en plus à chaque instant bébé. Merci pour tout ce que tu es. Je suis vraiment l’homme le plus chanceux du monde. Bravo pour toujours et puis pour certains (sic) »

Max a également partagé la même photo sur son propre compte Instagram, où il a écrit: « je t’aime bébé joyeux anniversaire (sic) »

Le couple n’est pas étranger au fait de jaillir l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux, et des sources ont récemment déclaré que c’était « le coup de foudre » lors de leur rencontre il y a cinq mois.

Un initié a révélé: «À la minute où ils se sont rencontrés, c’était le coup de foudre. Ils se sont très bien connus. Ils avaient parlé de se fiancer, mais Max a gardé la proposition une surprise.

« Demi a eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Elle ne pouvait pas arrêter de regarder sa bague. On pouvait dire que c’était à la fois excitant et bouleversant pour elle. »

Et Max, 29 ans, serait également très favorable au rétablissement continu de Demi après sa surdose presque mortelle il y a deux ans.

La source a expliqué: « Max soutient son rétablissement. Sa famille et ses amis sont heureux pour elle. »

Alors qu’un autre initié a déclaré: « Depuis que Demi a commencé à voir Max, il était évident qu’elle aime la vie. C’est un gars formidable, et c’est incroyable de la voir aussi heureuse. »

Mots clés: Demi Lovato, Max Ehrich

Retour au flux