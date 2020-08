2020-08-06 19:30:05

Jennifer Garner se serait séparée de son petit ami PDG, John Miller, après deux ans de fréquentation.

La star d’Alias ​​avait une relation amoureuse avec le PDG et le président du groupe Cali depuis la mi-2018, mais il a maintenant été rapporté que le couple s’était séparé après deux ans ensemble.

Des sources ont déclaré à TMZ que Jennifer – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, sept ans, avec son ex-mari Ben Affleck – était celle qui avait mis fin aux choses, mais au moment de la rédaction de cet article, on ne sait rien d’autre sur le rumeur de scission.

Plus tôt cette année, on a prétendu que Jennifer était « contente » de sa romance, et bien que sa relation évolue lentement, des sources ont déclaré que le couple était toujours ensemble et ne se mettait pas de « pression ».

Un initié a déclaré en février: « Jen voit toujours John et semble contente de la situation dans leur relation. John est un gars normal et sympa qui se trouve dans une situation similaire à élever des enfants pendant son divorce. Ils ont fait ce qu’ils ont du travail et profiter d’être ensemble.

« Ils sont heureux de se voir quand ils le peuvent. Il n’y a pas beaucoup de pression pour réussir. Il respecte beaucoup à quel point elle prend son rôle de maman au sérieux et donne toujours la priorité à ses enfants. Ils l’ont fait. les deux ont eu un impact positif l’un sur l’autre. »

L’actrice de ‘Peppermint’ n’a jamais marché sur un tapis rouge avec John, 41 ans, mais a été photographiée avec lui en public à plusieurs reprises.

Cependant, on pensait que Jennifer se concentrait sur ses enfants plutôt que de poursuivre sa vie amoureuse.

La source a ajouté: « Jen se concentre sur ses enfants et leur donne la priorité. Cela ne changera jamais et c’est vraiment le but de sa vie. Elle est occupée par le travail et les enfants. Il n’y a pas beaucoup de temps pour une relation sérieuse intense. c’est pour le moment. Mais si elle peut voir John et que ça marche, elle est très heureuse de le faire. Il la rend heureuse et son temps avec lui est toujours bien dépensé. «

