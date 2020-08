« Les gens sont comme, ‘Tu ne veux pas boire pendant cette pandémie? Oh mon Dieu, tes enfants ne te rendent-ils pas fou?’ »

Jessica Simpson s’est ouverte sur le maintien de sa sobriété pendant la pandémie de coronavirus.

Dans un épisode récent de « The Jess Cagle Show » de SiriusXM, la créatrice de mode a révélé qu’elle n’avait pas ressenti le besoin de boire depuis qu’elle y avait renoncé il y a près de trois ans – même si le verrouillage actuel a été une énorme tentation pour certains de s’imbiber.

« Les gens se disent: » Tu ne veux pas boire pendant cette pandémie? Oh mon dieu, vos enfants ne vous rendent-ils pas fou? « , Commença la star de 40 ans. « Je me dis: ‘Non, je ne veux pas boire, comme si je n’en avais pas envie. »

«J’ai l’impression que c’est une grande bénédiction», a-t-elle poursuivi. « Une fois que je me suis rendu et que je l’ai abandonné, je n’ai jamais regardé en arrière et mon mari l’a fait avec moi, donc ce soutien était incroyable. »

Dans son mémoire «Open Book», Jessica a écrit sur sa lutte contre l’alcool et s’est rendu compte qu’elle avait besoin de faire un changement pour ses enfants. Elle partage Maxwell, 8 ans, Ace, 7 ans, et Birdie, 1 an, avec son mari Eric Johnson.

«J’ai fait un énorme changement dans ma vie», a-t-elle avoué sur le podcast. «J’étais à ce moment de ma vie où mon enfant grandissait et il regardait chaque mouvement que je faisais. Je voulais juste vraiment de la clarté.

L’ancienne star de télé-réalité a poursuivi en disant qu’elle ne réalisait pas à quel point elle buvait à l’époque et comment cela l’affectait.

«Je pensais que cela me rendait courageuse», a-t-elle poursuivi. « Je pensais que cela me rendait confiant et c’était en fait tout le contraire – cela me faisait taire. »

Après que Jessica ait dit qu’elle se sentait «engourdie» à cause de la toxicomanie, elle savait qu’elle devait faire une «auto-réflexion» difficile.

«Cela demande beaucoup de courage», a-t-elle expliqué. « Je peux promettre à n’importe qui de l’autre côté de cette peur, que le courage est si beau et que c’est l’une des choses et des décisions les plus gratifiantes que j’ai jamais prises dans ma vie. »

Maintenant, le vétérinaire « Dukes of Hazzard » profite du verrouillage pour continuer l’auto-réflexion.

«Pendant la pandémie chaque matin, je journalise et je n’ai pas fait ça depuis une éternité», a-t-elle admis. «Normalement, c’était pour écrire des chansons ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, chaque matin, je m’assois avec mon journal. Je me confronte avant de affronte ma famille. «

Si vous ou une personne que vous connaissez souffrez de dépendance, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA en matière de toxicomanie au 1-800-662-HELP.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.