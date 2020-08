«Y a-t-il jamais eu une journée plus excitante? a écrit Mindy Kaling.

Joe Biden a choisi Kamala Harris pour devenir son vice-président et beaucoup d’Hollywood se réjouissent.

Mardi après-midi, les stars se sont rendues sur les réseaux sociaux pour célébrer après que Biden, le candidat démocrate, ait annoncé que Harris, un sénateur californien, serait son colistier. La décision de Biden entre dans l’histoire car Harris, qui siège au Sénat américain depuis 2017, sera la première femme candidate à la vice-présidence noire et sud-asiatique.

À l’époque où Kamala était procureure générale, elle travaillait en étroite collaboration avec Beau. Je les ai regardés s’attaquer aux grandes banques, élever les travailleurs et protéger les femmes et les enfants contre les abus. J’étais fier alors, et je suis fier maintenant de l’avoir comme partenaire dans cette campagne. – Joe Biden (@JoeBiden) 11 août 2020

. @ JoeBiden peut unifier le peuple américain parce qu’il a passé sa vie à se battre pour nous. Et en tant que président, il bâtira une Amérique à la hauteur de nos idéaux. Je suis honoré de me joindre à lui en tant que candidat de notre parti à la vice-présidence et de faire ce qu’il faut pour faire de lui notre commandant en chef. – Kamala Harris (@KamalaHarris) 11 août 2020

« J’ai le grand honneur d’annoncer que j’ai choisi @KamalaHarris – un combattant intrépide pour le petit bonhomme et l’un des meilleurs fonctionnaires du pays – comme candidat à la vice-présidence », a déclaré Biden sur Twitter.

Harris a également tweeté, écrivant: « @JoeBiden peut unifier le peuple américain parce qu’il a passé sa vie à se battre pour nous. Et en tant que président, il construira une Amérique à la hauteur de nos idéaux. Je suis honoré de le rejoindre en tant que notre parti. candidat au poste de vice-président, et faites ce qu’il faut pour en faire notre commandant en chef. «

De nombreuses célébrités se sont tournées vers Twitter pour réagir à la nouvelle.

L’icône de la pop Cher a tweeté: « MERCI DIEU. NOUS DANSONS AUTOUR DE JOIE DANS NOTRE [heart]C’EST UNE GRANDE JOURNÉE POUR L ‘AMÉRIQUE. NOUS AVONS DU CERVEAU ET DE LA BEAUTÉ, ils n’ont rien. «

Mindy Kaling a salué la décision de Biden de choisir une femme d’origine noire et sud-asiatique.

«Y a-t-il jamais eu une journée plus excitante? a écrit l’actrice. «Pour tout notre pays, bien sûr, mais surtout pour mes sœurs noires et indiennes, beaucoup d’entre nous qui avons passé toute notre vie à penser que quelqu’un qui nous ressemble ne peut jamais occuper de hautes fonctions? Nous travaillons si dur et contribuons à la construction de notre vit en Amérique, et maintenant de voir @SenKamalaHarris monter au sommet comme ça? C’est passionnant !! «

« Je suis remplie d’espoir et d’excitation. Merci @JoeBiden. Faisons ça! ⁣ », a-t-elle conclu avant de marquer la sœur de Harris, Maya, et sa nièce, Meena, ainsi que le chef de cabinet de Harris, Rohini Kosoglu. « #sisterhood #letsdothis # bidenharris2020 »

Zelda Williams critique Eric Trump pour avoir publié une vidéo de Robin se moquant de Joe Biden

L’icône de Star Wars, Mark Hamill, a partagé une photo de lui avec Harris, écrivant: « J’aimerais penser que mon soutien enthousiaste a eu une influence sur sa sélection. Ce n’est pas le cas, mais j’aimerais penser que. # BidenHarris2020 »

Elizabeth Banks a semblé se moquer des critiques fréquentes du président Donald Trump sur le vote par correspondance.

« Félicitations à notre sénateur @KamalaHarris – le prochain vice-président de notre pays – j’ai hâte de voter en toute sécurité par courrier pour # BidenHarris2020 », a tweeté l’actrice.

Le chanteur Pink a écrit: « De vraies larmes de joie ici dans la maison Hart », ajoutant dans un autre tweet, « Vous avez tous les deux mon vote. »

Kathy Griffin a tweeté un message court et doux: « IL S’AGIT DE F – KING TIME # BidenHarris2020 »

Maya Rudolph est également devenue un sujet tendance sur Twitter alors que les fans ont exprimé leur enthousiasme à l’idée que l’actrice reprenne éventuellement son rôle de Kamala Harris dans « Saturday Night Live », pour lequel elle a récemment été nominée pour un Emmy.

Rudolph a réagi à la nouvelle et a révélé si elle reviendrait ou non à «SNL».

«C’est épicé», dit-elle à EW. « Oh merde. Ruh-roh … J’adore aller à la série toutes les excuses que je peux obtenir … Je n’avais tout simplement pas vraiment prévu de voyager pendant cette pandémie, mais s’il y a quelqu’un qui peut résoudre le problème, je suis sûr que Lorne [Michaels] a une sorte d’hélicoptère invisible qui peut m’y amener. «

