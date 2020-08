« Une des choses préférées de Kelly, danser avec moi. »

John Travolta a rendu hommage à sa défunte épouse Kelly Preston avec une vidéo touchante vendredi.

Prenant sur son Instagram, l’acteur, 66 ans, a partagé un clip de lui en train de danser avec leur fille de 20 ans, Ella.

« Ma fille @ ella.travolta et moi dansons à la mémoire de maman. Une des choses préférées de Kelly, danser avec moi », at-il légendé.

Le message réconfortant – le premier que John a partagé depuis la mort de Kelly en juillet – montre le couple virevoltant sur la piste de danse d’un restaurant alors qu’une musique douce joue en arrière-plan.

Kelly est décédée à l’âge de 57 ans d’un cancer du sein. À l’époque, John a partagé un message émotionnel sur les réseaux sociaux.

« C’est le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein », a-t-il écrit sur Instagram. « Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de gens. »

«Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés», a-t-il poursuivi. « L’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires. »

Ella a également rendu hommage à l’époque, en publiant: « Quiconque a la chance de vous avoir connu ou d’avoir déjà été en votre présence conviendra que vous avez une lueur et une lumière qui ne cessent de briller et qui font que quiconque vous entoure se sentir instantanément heureux. «

«Merci pour votre aide et merci d’avoir rendu ce monde meilleur», a-t-elle poursuivi. « Tu as rendu la vie si belle et je sais que tu continueras de le faire toujours. Je t’aime tellement maman. »

John et Kelly se sont rencontrés lors du tournage de « The Experts » en 1989 et se sont mariés en 1991.

Kelly laisse dans le deuil John, Ella et son fils Benjamin, 9 ans. Son Jett est décédé en 2009 à l’âge de 16 ans.

