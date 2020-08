2020-08-21 23:30:04

JoJo a retiré Tory Lanez de son album après que Megan Thee Stallion l’ait publiquement accusé de lui avoir tiré dessus lors d’un incident survenu le mois dernier.

La chanteuse de 29 ans a collaboré avec Tory sur une chanson pour son album, «Good to Know», sorti en mai.

Et après que la rappeuse Megan ait publiquement accusé Tory de lui avoir tiré une balle dans le pied lors d’un incident survenu le mois dernier, JoJo a confirmé que Tory ne figurera pas dans la prochaine édition de luxe de son album.

Quand un fan lui a demandé de le retirer de la version de luxe – qui tombera plus tard ce mois-ci – JoJo a écrit sur Twitter: « Def lui a enlevé TF (sic) »

Megan a accusé Tory de lui avoir tiré dessus cette semaine, après avoir auparavant gardé le silence sur qui était son tireur présumé malgré que Tory ait été accusé de porter une arme dissimulée à l’époque.

Lors d’un Instagram Live jeudi (20.08.20), Megan a allégué que le publiciste de Tory avait diffusé de fausses informations sur l’incident, ce qui l’avait incitée à présenter sa version des événements.

Elle a dit: « Puisque vous êtes si inquiètes pour ça, oui, ce ***** Tory m’a tiré dessus. »

Elle a poursuivi: « Vous m’avez tiré dessus. Et vous avez amené votre publiciste et vos employés à mentir et à baiser. Arrêtez de mentir. Pourquoi mentir? Je ne comprends pas. J’ai essayé de garder la situation hors d’Internet, mais vous le faites glisser. Vous avez vraiment f ****** en train de le faire glisser. »

Megan a poursuivi en expliquant qu’elle était dans une voiture avec Tory et plusieurs autres personnes lorsqu’une dispute a éclaté et a affirmé qu’il lui avait tiré dessus après qu’elle avait décidé de sortir et de s’éloigner.

Elle a dit: « Tout le monde dans la voiture se disputant. Je suis sur le siège avant, ce ***** sur le siège arrière.

«Je sors de la voiture, j’ai fini de me disputer. Je ne veux plus me disputer. Je sors, je m’éloigne. Ce *****, de l’extérieur de la banquette arrière de la voiture, commence à tirer moi. Vous m’avez tiré dessus! »

L’Instagram Live de Megan est intervenu peu de temps après que le Los Angeles Times ait rapporté que le bureau du procureur du district de Los Angeles envisageait de porter plainte contre Tory pour avoir prétendument tiré sur Megan.

