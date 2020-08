2020-08-04 01:30:07

Jonathan Cheban aurait été volé sous la menace d’une arme dans le New Jersey au cours du week-end par un voleur qui a volé sa montre de 250 000 $.

La star de télé-réalité de 46 ans – connue pour être des amis proches de la famille Kardashian, en particulier Kim Kardashian West – se serait fait voler sa montre de 250000 $ au cours du week-end, lorsqu’un homme l’a menacé, son ami et sa mère de un pistolet.

Des sources policières ont expliqué à TMZ que Jonathan avait passé la soirée avec sa mère et un ami dimanche (02.08.20), à Englewood Cliffs, New Jersey, et que le trio était dans un centre commercial avant de se rendre chez son ami.

Une fois sur place, il a été affirmé qu’un homme les avait approchés pour leur demander l’heure, avant de sortir une arme à feu et de la pointer directement sur la tête de la mère de Jonathan.

Jonathan – également connu sous le nom de Foodgod – a alors dit à l’homme de prendre ce qu’il voulait, et il a fini par saisir la montre Richard Mille.

Il y aurait également eu un deuxième homme armé sur les lieux qui veillait, et les deux auteurs auraient fui à pied lorsque des voisins sont sortis pour voir ce qui se passait.

La police d’Englewood Cliffs a déclaré que les agents de TMZ étaient sur les lieux moins d’une minute après l’appel pour obtenir une description des suspects, et bien qu’une unité K9 ait été utilisée pour suivre les suspects et les preuves potentielles, la recherche n’a encore donné aucun résultat.

L’incident effrayant survient près de quatre ans après que la meilleure amie de Jonathan, Kim, 39 ans, ait été volée sous la menace d’une arme à Paris, en France, en octobre 2016.

Cinq hommes armés se sont fait passer pour des policiers pour pénétrer par effraction dans la chambre d’hôtel de la star de « L’incroyable famille Kardashian », où ils l’ont ligotée et bâillonnée avec des menottes et du ruban adhésif avant de confisquer plus de 10 millions de dollars de bijoux.

Kim a admis plus tard que l’épreuve « horrible » lui a permis de réfléchir à son « estime de soi » et à la façon dont elle ne devrait pas être définie par combien d’argent elle a à son nom.

Elle a déclaré: «Ma vie a définitivement beaucoup changé au cours des deux dernières années.

«Pendant une bonne année, j’ai failli me perdre. Je n’ai jamais été déprimé, mais je n’étais pas motivé à me lever et à travailler comme avant. Cela m’a secoué.

« Il y avait beaucoup de moi qui mesuraient qui j’étais par combien j’avais. Je me suis dit: ‘Oh, je vaux tellement.’ Cela devait changer en moi.

«Je suis reconnaissant pour cette expérience. Même si c’était horrible et que je ne le souhaiterais à personne, cela m’a vraiment changé profondément et je me sens maintenant où je peux revenir à moi-même.

« J’avais l’impression de vivre dans une bulle et cela m’a ouvert à tant de choses. »

Mots clés: Jonathan Cheban, Kim Kardashian Ouest

