« Mélangé avec des fruits frais et du lait d’amande. Je n’ai pas du tout goûté le placenta. »

Kailyn Lowry a révélé qu’elle avait consommé son placenta sous la forme d’un smoothie via ses histoires Instagram mardi.

L’ancienne « Teen Mom » ​​a partagé une photo d’elle-même avec la boisson quelques jours seulement après avoir annoncé la naissance de son quatrième enfant.

«Pouvez-vous deviner ce que je bois? Le vétérinaire de MTV âgé de 28 ans a légendé la photo, ajoutant: « Si vous avez deviné mon placenta, vous avez raison! Mélangé avec des fruits frais et du lait d’amande. Je n’ai pas du tout goûté le placenta. »

.

Jenelle Evans dit qu’il est temps de passer à autre chose après que David Eason aurait été arrêté pour agression

Voir l’histoire

La star de télé-réalité a également donné des accessoires à Lancaster Placenta Co., qui se spécialise dans placenta capsules et est «dédié à aider les nouvelles mamans à s’épanouir après l’accouchement», selon son site Web.

La consommation de son placenta après l’accouchement a été récemment suivie par une célébrité, les sœurs Kardashian, Chrissy Teigen et Hilary Duff.

Bien qu’il y ait des allégations selon lesquelles un tel acte – appelé placentophagie – peut prévenir la dépression post-partum et stimuler la production de lait, certains membres de la communauté scientifique contestent ses avantages pour la santé, selon MedicalNewsToday.

TIC Tac

Farrah Abraham défend de montrer son vibromasseur dans une vidéo TikTok avec une fille de 11 ans

Voir l’histoire

Le message sur le smoothie de Kailyn vient après qu’elle a dit à E! que son petit garçon est arrivé le 30 juillet.

« Pas encore de nom mais nous sommes tous en bonne santé et tellement amoureux », a-t-elle jailli à la sortie. « Je peux maintenant vérifier l’accouchement pendant une pandémie sur ma liste de seau. »

Le nouveau paquet de joie rejoint ses frères et sœurs Isaac Elliot, 10 ans, Lincoln Marshall, 6 ans, et Lux Russell, 3 ans. Kaiylyn partage Isaac Elliot avec l’ex Jo Rivera et Lincoln Marshall avec l’ex Javi Marroquin, tandis que le nouveau-né et Lux sont partagés avec l’ex Chris Lopez.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Twitter