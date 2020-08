2020-08-11 09:30:05

La star de la country Kane Brown a avoué qu’il avait récemment dû être secouru par la police après s’être perdu dans sa propre propriété.

Le chanteur de 26 ans a admis via les réseaux sociaux que ses efforts pour explorer sa maison de 30 acres aux côtés de quelques amis se sont presque transformés en catastrophe et que la police a finalement dû être appelée pour les aider à les secourir.

Kane – qui a sa fille Kingsley, neuf mois, avec sa femme Katelyn Jae – a écrit sur Facebook: « Quelqu’un aide! Je suis perdu … TOUTES LES JOKES. La vraie histoire est que j’ai emménagé dans une nouvelle maison. Je possède 30 acres de terrain. 3000 autour de moi.

«J’ai dit à ma femme que je voulais aller voir la propriété que je serais dans 30 minutes. J’y suis allé avec mon ami et sa copine. J’étais en short et en chemise. 30 minutes se sont transformées en 3 heures il a commencé à pleuvoir est devenu sombre et est tombé à 40 degrés.

«J’ai laissé mon téléphone à l’arrière de mon camion, mes amis étaient à 7%. Nous avons utilisé le GPS pour essayer de revenir, mais cela nous a amenés à toutes ces falaises où vous ne pouvez pas conduire un 4 roues et je ne l’étais pas. sur le point de les quitter.

« Alors j’ai appelé mon dernier recours. Ryan Upchurch qui vit dans la région. Il me retrouve avec son copain et maintenant 3 sont devenus 5 d’entre nous perdus. (Sic) »

La star de la country a expliqué par la suite qu’il y avait « quatre autres amis qui roulaient dans un CanAm et ils ont commencé à se faire tirer dessus » – bien que l’on ne sache pas d’où venaient les tirs.

Kane a dit que l’un des membres du groupe souffrait d’asthme et commençait à « paniquer », alors ils ont décidé d’appeler la police pour les secourir.

Son message a continué: « Les flics arrivent et voici les coups de feu et pensent que nous leur tirons dessus. Nous leur hurlons dessus et leur disons que nous ne sommes pas armés et nous nous sommes débrouillés. C’est l’histoire mais j’adore me perdre dans ma cour arrière. mieux (sic) »

Il a dit à ‘Extra’: « Nous nous sommes perdus pendant sept heures. Nous avons 30 acres, et tout est bois. Et nous avons fait notre propre piste.

«Et il a commencé à pleuvoir, et il a commencé à faire noir, et nous avons commencé à manquer d’essence, et nous n’avons pas pu retrouver notre piste. Nous vivons près de toutes ces falaises, donc partout nous avons essayé d’aller et nous avons pensé que nous allions quelque part , nous nous heurterions à une baisse.

«Alors nous sommes tombés sur un dépôt, donc nous avons fini par devoir appeler les flics et descendre.

