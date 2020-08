Sa réponse intervient alors que les représentants du GOP l’aident à se présenter aux urnes dans plusieurs États pour la prochaine élection présidentielle.

Qu’est-ce que c’est exactement Kanye West faire avec cette candidature présidentielle 2020? Il a déjà raté la date limite pour être sur le bulletin de vote dans beaucoup et beaucoup d’États, et pourtant, des rapports continuent de paraître qu’il glisse juste sous les délais dans d’autres États.

At-il sérieusement aspiré à battre Donald Trump et Joe Biden et à assurer sa position de prochain président des États-Unis? Si tel est le cas, il a une tâche presque impossible devant lui.

Néanmoins, le rappeur devenu politicien a déclaré Forbes qu’il «marchait» plutôt que de courir pour le président. « Marcher … pour gagner. »

Le problème est qu’il ne va pas gagner. Il a déjà manqué suffisamment d’états pour qu’il lui soit littéralement impossible d’obtenir 270 votes électoraux de cette façon, ce qui signifie que son seul espoir est les votes par écrit – et cela ne se produira tout simplement jamais.

Lorsqu’on lui a expliqué qu’il n’avait aucune chance de gagner, et qu’il agissait donc comme un spoiler – très probablement au nom du président Trump, car il pense qu’il siphonnerait plus probablement les votes de Biden – West a déclaré: « Je suis ne va pas discuter avec vous. «

Il a ensuite suivi cela avec une déclaration inexplicable, «Jésus est roi».

LE BUT EST DE GAGNER – ye (@kanyewest) 7 août 2020

@kanyewest

Quelques heures après la mise en ligne de l’interview, West s’est tourné vers Twitter avec une réponse apparente niant que son rôle est de servir de spoiler – ou du moins ce n’est pas son objectif intentionnel.

Bien que West ne se soit pas engagé avec Forbes pour tenter de lui parler de qui l’aidait à se présenter aux urnes, comme de nombreux médias ont déclaré qu’il s’agissait de représentants affiliés au GOP, il a indiqué une affiliation continue avec la Maison Blanche de Trump.

« Je rencontre Betsy DeVos au sujet du programme post-Covid », a-t-il déclaré. Pour sa part, Trump a catégoriquement nié avoir quoi que ce soit à voir avec le fait d’obtenir West sur les bulletins de vote.

« Je n’ai rien à voir avec son inscription aux urnes », a-t-il déclaré mercredi aux journalistes de la Maison Blanche. « Nous devrons voir ce qui se passe. »

Alors que de plus en plus de médias se sont penchés sur les efforts de West pour accéder aux bulletins de vote État par État, ils affirment que cela semble être des efforts dirigés par les républicains pour l’aider.

En particulier, ils ont suggéré que l’aide du GOP essaie de faire participer West aux urnes dans les États du champ de bataille où Trump se retrouve dans une course serrée avec Biden.

La théorie cynique est qu’il s’agit d’un complot républicain ignoble visant à faire pencher les élections dans ces États vers Trump en faisant diviser West et Biden les électeurs les plus libéraux. Si c’est une marge suffisamment proche, même le plus faible pourcentage d’électeurs qui se balancent vers l’Ouest pourrait donner l’État à Trump.

Un État en particulier se démarque auprès des médias, avec Nouvelles NBC suggérant que des agents républicains l’ont peut-être aidé à se présenter aux urnes dans le Wisconsin, un État que Trump a remporté par seulement 23 000 voix en 2016. Un récent sondage a permis à Biden de devancer de 12 points dans cet État, par Date limite.

.

Pour ce que ça vaut, le Milwaukee Journal Sentinel a rapporté qu’après tout, West n’était peut-être pas arrivé à temps pour être sur le bulletin de vote du Wisconsin. Selon le journal, Lane Ruhland, un avocat qui a travaillé pour le Parti républicain de l’État, n’a peut-être pas fait déposer ses documents à temps.

Néanmoins, le Parti républicain du Wisconsin a salué à la fois l’implication de Ruhland et l’arrivée de West dans la course dans cet État. « Il semble que la campagne de Kanye West a pris une décision intelligente en engageant un avocat électoral expérimenté », a déclaré la porte-parole Alesha Guenther, par ..

« Nous souhaitons la bienvenue à Kanye West et à tous les autres candidats qui se sont qualifiés pour l’accès aux urnes pour la course, et nous sommes impatients de remettre les 10 votes électoraux du Wisconsin au président Trump. »

« Il est difficile de ne pas avoir l’impression que les agents républicains utilisent un rappeur très célèbre et malade mental qui ne sera pas président parce qu’ils pensent pour une raison quelconque que cela va enlever les votes noirs à Joe Biden », a déclaré le stratège démocrate Jesse Lehrich. Nouvelles NBC.

.

« Dans la mesure où les gens l’utilisent pour leur propre gain politique, c’est assez dégoûtant et j’espère qu’il obtiendra toute l’aide dont il a besoin. »

West serait au milieu d’un épisode maniaque bipolaire, selon TMZ et autres points de vente. Son mariage avec Kim Kardashian serait également en difficulté après avoir parlé franchement de leur discussion sur l’avortement pendant la grossesse de North lors d’un rassemblement de campagne irrégulier en Caroline du Sud, un État pour lequel il a par la suite manqué la date limite et n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote.

West est actuellement sur le bulletin de vote dans l’Illinois, l’Oklahoma et le Vermont. Bien qu’il soit également soumis avec succès dans l’Arkansas, le Colorado, le Missouri, l’Ohio, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin, une décision finale est en attente de vérification de ses signatures.

Il a déjà manqué les délais dans plusieurs États clés, dont New York, la Pennsylvanie, le Kansas, le Maine, le Dakota du Sud et la Caroline du Sud susmentionnée. Les délais pour plusieurs autres États se profilent.

