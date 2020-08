L’ancienne ragoût en chef Kate Chastain de Below Deck a expliqué exactement pourquoi elle pense que la principale ragoût Hannah Ferrier de Below Deck Mediterranean a été renvoyée. Le capitaine Sandy Yawn a renvoyé Ferrier après avoir reçu une photo de sa prescription de valium. Mais Yawn a dit qu’elle l’avait congédiée parce qu’elle pensait que Ferrier posait un risque pour la sécurité du bateau.

Kate Chastain | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

Chastain a déclaré que si Ferrier avait pu produire une ordonnance et avait enregistré le médicament, cela aurait été une autre histoire. Mais, « Sur les yachts, vous pouvez être viré pour votre personnalité si les gens ne vous aiment pas », a expliqué Chastain sur le podcast Another Below Deck. « Cela m’est arrivé, difficile à croire, je sais que c’était dans les premières années. »

«Mais si Hannah était un chef cuisinier fantastique, travailleur, bon joueur d’équipe», a-t-elle poursuivi. «Je pense qu’ils auraient été du genre:« OK, vous avez une prescription et vous êtes un atout précieux. Vous avez oublié de nous dire de le mettre sur la liste des médicaments du navire. Mais maintenant nous le ferons. Dieu merci, nous ne nous sommes pas fait prendre. Allons de l’avant. « »

Kate Chastain ne pense pas qu’Hannah Ferrier a été licenciée uniquement à cause du médicament

«Mais je pense qu’elle n’était pas douée dans son travail», a déclaré Chastain. «Même quand elle était sobre, elle n’était toujours pas très douée dans son travail. Elle n’était pas bonne pour le moral. Dire aux gens: «Kiko était mon meilleur ami et maintenant je suis tout seul.» Soyez un adulte. Vous vous séparez du reste de l’équipage, ce qui n’est pas cool. »

«Je pense que si elle avait présenté une ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle avait été un joueur d’équipe, bien dans son travail, je pense qu’elle serait toujours à bord», a déclaré Chastain. « Mais c’est comme trop de choses négatives. »

Chastain ajoute qu’elle n’a toujours pas parlé à Ferrier depuis que Ferrier l’a fantôme il y a un an. Chastain a surpris Ferrier en train de parler d’elle derrière son dos et l’a confrontée par SMS. «Hier, c’était le premier anniversaire où elle m’a laissé non lu», a fait remarquer Chastain.

Tous les médicaments doivent être enregistrés

«Toutes les drogues à bord doivent être déclarées sur un journal officiel», a affirmé Chastain. «Sinon, nous irions simplement de pays en pays avec un tas de drogues à bord. C’est ce qu’on appelle les années 80. »

«Donc, peu importe que vous les ayez pris ou non», dit-elle. Lorsque Yawn a confronté Ferrier à propos du valium, Ferrier a déclaré qu’elle n’avait pas pris le médicament. «Ce sont des drogues que le bateau ne connaissait pas. Et imaginez s’ils entrent dans un nouveau pays et que les fonctionnaires se joignent à eux pour vérifier que vous ne prenez pas de drogues d’un pays à l’autre. Ils diront bien: voici la liste de tous les médicaments que nous avons à bord qui sont comptabilisés et prescrits. «

«Si vous avez des médicaments qui ne figuraient pas sur la liste, nous avons un problème», a-t-elle ajouté. Chastain dit que si vous êtes arrêté dans votre voiture avec du valium sans ordonnance, chaque pilule est un crime.

Yawn a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir suivi Ferrier dans sa cabine car elle craignait que Ferrier ne viderait le médicament. Chastain pense que Yawn a eu la bonne idée. «Eh bien, Hannah était dans la salle de bain, et si tu pensais que ton travail était en jeu, et que tu avais un problème de communication, si c’était ça, Hannah aurait dit:« Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je vais chercher la prescription tout de suite. « Vous n’attendez pas pour aller aux toilettes. »

«Non, elle est allée aux toilettes, oh elle n’est pas pressée», a poursuivi Chastain. «En fait, elle va faire une petite pause pot. Écoutez, je ne sais pas pour vous les gars, mais j’ai essayé ce truc plusieurs fois au lycée. Sandy avait un peu raison.