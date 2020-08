Kate Middleton et le prince William sont de retour en public pour des engagements royaux officiels. Après le déclenchement de la pandémie, le duo est resté en quarantaine pendant des mois dans leur maison de campagne, Anmer Hall. Maintenant qu’ils réapparaissent en public, les choix de mode de Kate sont un sujet populaire. Et elle a récemment porté un accessoire que les fans royaux attendaient de voir.

Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

Le prince William et Kate Middleton assument davantage de fonctions royales

Selon Us Weekly, William et Kate ont récemment assumé une plus grande part du travail caritatif et des apparitions de la reine Elizabeth. Il s’agit notamment de visiter les hôpitaux et les organisations, ainsi que de rencontrer des «acteurs influents».

Un initié dit que le monarque est convaincu que le duc et la duchesse de Cambridge peuvent assumer la responsabilité. Ce sont les «parfaits prétendants pour le poste», et la reine «adore Kate».

Un autre avantage est que William et Kate n’apportent pas le drame comme les autres membres de la famille royale.

« La reine Elizabeth trouve rafraîchissant qu’il n’y ait jamais de drame ou de scandale autour de Kate et William », dit la source.

William et Kate sont déjà devenus plus impliqués dans les tâches gouvernementales, note l’initié. Alors que le prince Charles est l’héritier du trône, la source dit que la reine a confié plus de nouvelles responsabilités à William et Kate.

Les baby-veilleurs royaux devraient prêter attention au prince William

Alors que Kate a poursuivi ses fonctions royales au Royaume-Uni, les rumeurs de bébé battent leur plein. La duchesse est déjà maman de trois enfants: le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans et le prince Louis, 2 ans. Cependant, les fans royaux sont prêts pour le bébé numéro quatre.

L’expert en langage corporel Judi James dit que tout le monde devrait faire attention à William, et non à Kate, lorsqu’ils recherchent des indices pour bébé. James a déclaré à Express que la pose caractéristique de Kate de se tenir debout avec les mains jointes sous son ventre n’est pas un signe de grossesse.

Les signaux viennent de William, dit James, à cause de ses expressions faciales.

«Contrairement à son père, il parvient peut-être à masquer les aspects négatifs comme la colère ou la frustration, mais attention aux nombreux sourires réprimés s’il est assis sur un quatrième secret de bébé», a expliqué James.

William a également tendance à utiliser des «rituels de mimétisme subconscient» lorsque Kate est au début d’une grossesse. Il le fait en plaçant une main sur son propre ventre en public dans un «acte d’empathie».

Kate Middleton ravit les observateurs royaux en ajoutant un nouvel accessoire

Kate a ravi les fans et les commentateurs royaux lors d’un récent engagement public lorsqu’elle portait un masque facial pour la première fois. Lors de sa visite à Baby Basics UK à Sheffield, en Angleterre, la duchesse portait un masque en coton à fleurs réutilisable tout en aidant la banque de bébé à déballer les dons.

Selon Vanity Fair, le masque provenait de la créatrice de vêtements pour enfants Amaia. Ils coûtent 15 £ et 30% du produit des masques va à NHS Charities Together. Le masque de Kate a été fabriqué à partir de l’imprimé micro-floral «Pepper Tana Lawn» de Liberty London.

Les podcasts Royally Obsessed, les animateurs Roberta Fiorito et Rachel Bowie, étaient des partisans du masque. Ils ont expliqué pourquoi c’était un «excellent choix» pour la duchesse.

« Nous avons attendu avec impatience qu’elle en porte un », a déclaré Bowie. « C’est un excellent choix pour elle de porter celui-ci et elle l’a déjà porté plusieurs fois. »

Fiorito a déclaré que la princesse Eugénie avait associé Kate à la marque Amaia, qu’elle a décrite comme «une référence royale pour les vêtements pour enfants».