Katy Perry, Lionel Richie, Luke Bryan et Ryan Seacrest seront tous de retour pour la prochaine saison d’American Idol.

Le trio s’est inscrit pour reprendre ses rôles de juges dans la série, l’animateur Ryan Seacrest revenant également.

Karey Burke, président d’ABC Entertainment, a déclaré: « American Idol » a toujours été en mesure de rassembler les gens, de divertir et d’inspirer – et je suis tellement fier de la façon dont ce spectacle a continué à faire rire et à faire rire les gens à une époque où nous en avions le plus besoin.

« Il n’y a personne avec qui nous nous sentons plus confiants pour nous conduire dans une nouvelle saison de notes aiguës que Luke, Katy, Lionel et l’incomparable Ryan Seacrest. »

La showrunner Trish Kinane a déclaré: «Katy, Lionel et Luke sont amusants, astucieux et savent vraiment comment repérer les talents.

« Leur chimie est indéniable, et nous sommes ravis qu’ils reviennent, avec l’hôte Ryan Seacrest, pour trouver la prochaine superstar et amener » American Idol « vers de nouveaux sommets la saison prochaine. »

La dernière série a été perturbée par la pandémie de Covid-19 et a été contrainte de tourner des épisodes à distance pour la première fois de son histoire et les auditions pour la saison à venir auront également lieu à distance.

«Idol Across America» visitera les 50 États des États-Unis, en utilisant la technologie Zoom personnalisée pour permettre aux espoirs d’auditionner pour le spectacle.

Un message sur la page Web ‘American Idol’ d’ABC disait: « Le coup d’envoi de la saison quatre donnera aux espoirs la chance de montrer leurs talents de n’importe où en Amérique, à n’importe quelle date d’audition officielle et en face à face avec un producteur ‘American Idol’, rester fidèle à ses racines en fournissant aux idoles en herbe des commentaires en temps réel sur leur parcours pour être couronné la prochaine American Idol. »

