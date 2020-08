Les gens partout dans le monde passant plus de temps à la maison ces jours-ci à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les téléspectateurs lancent régulièrement Netflix. L’une des nouvelles émissions les plus attendues de la plate-forme de streaming est World’s Most Wanted, une série qui présente quelques-uns des suspects criminels les plus dangereux au monde qui restent en liberté. La série, qui devrait commencer à être diffusée au début du mois d’août, suscite déjà beaucoup d’attention, en particulier en ce qui concerne le segment mettant en vedette la célèbre «White Widow».

Vue d’un écran d’ordinateur portable montrant le site Internet d’Interpol contenant une «notice rouge» pour l’arrestation de Samantha Lewthwaite | Oli Scarff / .

Qui est la «White Widow»?

L’une des femmes les plus redoutées au monde est née dans des circonstances assez ordinaires. Samantha Lewthwaite est née en Irlande du Nord en 1983 et a été élevée par des parents militaires de la classe ouvrière avant de déménager en Angleterre avec sa famille. Lewthwaite a reçu une bonne éducation, étudiant la religion et la politique à l’Université de Londres avant de finalement abandonner, selon The Sun. Après la séparation de ses parents au début des années 90, Lewthwaite a eu du mal à trouver son équilibre, trouvant apparemment du réconfort dans la religion et le style de vie de l’islam.

Vers l’âge de dix-sept ans, Lewthwaite s’est converti à l’islam. Au début des années 2000, elle a rencontré et épousé un homme nommé Germaine Lindsay. Trois ans après leur mariage, Lindsay s’est suicidé lorsqu’il s’est fait exploser dans un train, se tuant ainsi que vingt-six autres personnes. Dans les jours qui ont suivi l’attentat à la bombe, Lewthwaite a gagné en notoriété lorsqu’elle a été accusée d’avoir vendu son histoire à des tabloïds. Cela a incité les gens à accuser Lewthwaite de tenter de profiter du terrorisme. Cependant, les années qui ont suivi le bombardement ont fait de Lewthwaite un nom familier, car elle aurait été mêlée à plusieurs autres attaques terroristes.

La « White Widow » est présentée dans « World’s Most Wanted »

CONNEXES: Sorties d’août de Netflix: 5 émissions que vous voudrez regarder en frénésie

Au cours des dix dernières années, Lewthwaite a été désigné comme suspect dans plusieurs attaques terroristes, y compris l’attaque à la grenade de Mombasa et l’incident du centre commercial Westgate, qui a fait soixante et onze morts et des centaines de blessés. Samantha Lewthwaite est devenue connue sous le nom de «White Widow» en raison de sa nationalité britannique et de la mort de son mari. De nos jours, personne ne sait où se cache Lewthwaite. Sa localisation, ainsi que l’étendue de son implication dans des activités terroristes, restent un mystère.

Dans la nouvelle émission Netflix World’s Most Wanted, l’histoire de Samantha Lewthwaite est mise à nu dans l’un des segments de séries les plus excitants. Si des fonctionnalités comme celles-ci contribuent à mettre en lumière des incidents vraiment terrifiants et peuvent contribuer à faire en sorte que davantage de personnes soient conscientes des atrocités commises au quotidien, rendre ces personnes notoires plus visibles peut avoir des conséquences inattendues.

Un adolescent a récemment été confondu avec la «White Widow»

Il y a plusieurs années, bien avant l’avènement de la série Netflix la plus recherchée au monde, une adolescente voyageant au Kenya en provenance des États-Unis a eu la peur de sa vie lorsque la police kényane aurait «harcelé» l’adolescente pour avoir ressemblé à la White Widow, Samantha Lewthwaite. La jeune fille de quinze ans voyageait avec sa famille lorsque la police l’a détenue pendant une période indéterminée, rapporte The Guardian, leur permettant finalement de reprendre leurs voyages, probablement très secouée.

En réponse à l’incident, le gouvernement kényan a contacté l’adolescente et sa famille, lui offrant des «vacances entièrement payées» en récompense des désagréments liés à sa détention. On ne sait pas si l’adolescente a accepté les vacances ou si elle a simplement décidé de rester à la maison pendant un certain temps. Une chose est probable, cependant – cette jeune femme en particulier n’a probablement pas hâte de regarder les épisodes de World’s Most Wanted, en particulier celui mettant en vedette la célèbre White Widow.