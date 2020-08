Ces gars-là sont des objectifs relationnels à coup sûr – moins toute l’intoxication alimentaire, bien sûr.

« Joie » alun Kevin McHale avait une peur du COVID-19, mais il s’avère que tout était de sa faute. Il a également appris à quel point il est important que vous cuisiniez complètement le porc.

Prenons du recul. C’était en fait son pauvre petit ami, Austin McKenzie, qui est tombé malade au point que le couple a craint d’avoir attrapé le coronavirus. Kevin a même dit qu’il avait lui-même été testé deux fois au cas où.

Mais ce n’est pas la pandémie qui a eu Austin. C’était le poulet-saucisse-ne-passant-pas-assez-de-temps-dans-le-pan-démic qui l’a fait entrer. Saucisse de poulet préparée avec amour par son petit ami aimant.

Le recul a dû rendre les choses plus amusantes, car Kevin a partagé l’histoire, qui nous semble assez douloureuse, avec une image hilarante sous-titrée: « Certains hommes ne peuvent tout simplement pas retenir leur arsenic. »

Insistant sur le fait que ce n’était pas intentionnel, Kevin a quand même conclu: « Il devrait rompre avec moi. Je le ferais. »

Lorsqu’un fan a suggéré qu’Austin prenne le téléphone de Kevin, l’acteur a rapidement mis fin à l’idée avec une autre blague: « Il dort parce que je l’ai empoisonné. »

Il dort parce que je l’ai empoisonné! https://t.co/CPARYtWWJW – Kevin McHale (@druidDUDE) 2 août 2020

@druidDUDE

Nous aimons le fait que plus d’un fan ait rapidement décrit Kevin comme la sorcière de « Blanche-Neige », offrant à la pauvre fille innocente une pomme empoisonnée.

Mais le meilleur clapback absolu doit aller à Austin lui-même. Il n’était même pas direct à ce sujet, laissant Kevin le trouver lui-même.

« Je suppose qu’il s’est réveillé de sa sieste », Kevin a légendé une image de la bio Twitter d’Austin – qui avait été récemment modifiée.

En fait, Austin a admis qu’il était rarement même sur Twitter. C’est donc cet incident qui l’a incité à revenir dans l’action.

Et plutôt que de simplement tweeter sur le fait d’être empoisonné d’une manière qui pourrait se perdre dans le flot de tweets dans le flux de n’importe qui, le message d’Austin est dans la bio où il restera plus visible que même un tweet épinglé … aussi longtemps qu’il le voudra. il à.

Et bien plus hilarant. Oh et il ne s’est pas arrêté là, répondant également au message original de McHale. Disons simplement que nous avons hâte de voir la suite!

Nous devons également admettre que ces deux-là sont absolument adorables ensemble et que nous ne changerions rien – enfin, à part cette histoire de poison. Pas cool, mec!

Fais juste quelques recherches légères. pic.twitter.com/4nlgysk3sT – Austin P McKenzie (@apm__official) 2 août 2020

@apm__official

