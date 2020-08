2020-08-14 23:30:06

Khloe Kardashian est « incroyablement heureuse » avec Tristan Thompson après que le couple ait ravivé leur romance, et cherche maintenant à « repartir à neuf » avec leur relation.

Khloe Kardashian est « incroyablement heureuse » avec Tristan Thompson.

La star de ‘L’incroyable famille Kardashian’ a récemment ravivé sa romance avec la star de la NBA, âgée de 29 ans – avec qui elle a une fille de deux ans, True – et au milieu des rumeurs, ils sont maintenant à la recherche d’une maison ensemble pour un » nouveau départ »dans leur relation, selon des sources, Khloe ne pourrait pas être plus heureuse.

Un initié a déclaré: « Bien que Khloe essaie de garder leur relation plus privée, elle est très bien avec Tristan. Et elle est incroyablement heureuse. Ils recherchent une maison ensemble à Los Angeles pour repartir à neuf. »

Khloe, 36 ans, s’est séparé de Tristan en 2019 lorsqu’il a embrassé Jordyn Woods lors d’une fête en février de la même année lors d’une fête.

Mais des sources disent que la star des Cleveland Cavaliers a prouvé qu’il avait « changé », et Khloe est prête à le laisser revenir dans sa vie afin de « garder sa famille ensemble ».

La source a ajouté au magazine People: « Au cours des derniers mois, Tristan a vraiment montré à Khloe qu’il avait changé. C’est un père et un partenaire formidables. Khloe espérait toujours que Tristan reviendrait. Il était très important pour elle de garder sa famille ensemble pour le bien de True. »

Le couple aurait ravivé leur romance plus tôt ce mois-ci après des mois de spéculation.

Une source a déclaré à l’époque: « Elle adore l’avoir avec lui. Il a la meilleure relation avec True. Et il a également été incroyable avec Khloe. Ils sont très bien ensemble et Khloe est plus que heureuse. Ils ont vécu dans une sorte de bulle et Khloe en profite. »

Pendant ce temps, la cofondatrice de Good American a récemment déclaré qu’elle était « vraiment reconnaissante » de pouvoir coparentalité avec Tristan au milieu de la pandémie de coronavirus sans aucune animosité entre eux.

S’exprimant le mois dernier, elle a déclaré: «Nous faisons un excellent travail et je suis vraiment reconnaissante que nous puissions le faire. Je viens d’une famille qui, vous savez, ma mère et mon père, ils dîneraient une fois par semaine. Et mon beau-père et mon père jouaient au golf une fois par semaine ensemble. Donc, je viens d’une famille qui … ce n’est pas parce que les gens ne sont pas ensemble que vous devez être impoli ou qu’ils sont absents de votre vie. Vous partagez des enfants avec eux et vous voulez en quelque sorte avoir cette famille recomposée. Donc, je suis juste habitué à ça. Je suis sûr que c’est tellement bizarre pour tant de gens. «

Mots clés: Khloe Kardashian, Tristan Thompson

