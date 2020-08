Kanye West fait la une des journaux tous les quelques jours avec sa campagne présidentielle et ses tweets explosifs. Certains craignent qu’il subisse un épisode maniaque. Kanye a eu des problèmes de santé mentale dans le passé, et il a cherché un traitement, mais cette fois, il est catégorique sur le fait qu’il n’a pas besoin d’aide.

En fait, il affirme que sa femme Kim Kardashian et sa mère, Kris Jenner, essaient essentiellement de le ruiner. Les fans étaient ravis lorsque Kim est allée au Wyoming rendre visite à son mari pour la première fois depuis le début du comportement maniaque.

Kanye West et Kim Kardashian se sont rencontrés dans le Wyoming

Kim Kardashian et Kanye West | Ian West / PA Images via .

Quelques semaines à peine avant le rassemblement électoral de Kanye, la famille Kardashian-West était dans le Wyoming pour fêter joyeusement le 7e anniversaire de North West. Ils montaient à cheval et traînaient dans le ranch de Kardashian West. Les choses semblaient calmes et heureuses.

Personne n’aurait pu imaginer qu’à la fin du mois de juillet, tous les yeux seraient rivés sur Kim alors qu’elle retournait au Wyoming pour rencontrer son mari après ses nombreux tweets insultants, humiliants et cruels.

Avant de partir, Kim a posté sur le trouble bipolaire de Kanye et a demandé aux fans de leur donner de l’espace pendant qu’ils essayaient de remettre sa santé mentale sur les rails. Elle n’a pas révélé ce qui s’était passé dans le Wyoming. Kanye non plus, bien qu’il n’ait repris aucun de ses tweets précédents. Mais le voyage de Kim a donné à certains fans un espoir bien mérité.

Les fans étaient heureux de voir Kanye West et Kim Kardashian en parler

Malgré le fait que Kim ait demandé la confidentialité, il y avait quelques photos de son voyage au Wyoming. TMZ a apparemment obtenu quelques photos de Kanye et Kim dans leur voiture à un passage de Wendy. Un compte de fan de Kanye, ye4us, a publié une photo de TMZ du couple. Le tweet disait: «Kim Kardashian et Kanye West de retour ensemble dans le Wyoming, évitant les paparazzis comme d’habitude. J’adore les revoir ensemble.

De nombreux commentateurs ont exprimé leur joie de revoir apparemment le couple puissant. Il semble que les fans apprécient la façon dont Kim et Kanye se réunissent pour donner la priorité à la famille, et ils ne veulent pas voir leur relation se terminer.

D’autres fans ont pensé que le voyage de Wendy était un bon signe. Les fans pensent que s’ils font des choses aussi banales que la restauration rapide ensemble, leur situation ne peut pas être si mauvaise. Mais d’autres fans n’avaient pas autant d’espoir pour l’avenir de Kim et Kanye.

Certains fans pensaient que les choses semblaient tendues lors du voyage de Kim Kardashian au Wyoming

CONNEXES: La raison pour laquelle Kim Kardashian West pleurait en parlant à Kanye lors d’un voyage dans le Wyoming révélée

Certains des commentateurs de Twitter n’ont pas tardé à souligner que TMZ avait publié des photos déprimantes. Le compte de fans en a publié une à l’allure décontractée, mais d’autres photos semblent montrer Kim et Kanye se criant dessus, et Kim en larmes. Les fans ont également rapidement souligné que Kim ne portait son alliance sur aucune des photos. Comme l’a dit un fan, «Où est Kim’s Rock?»

D’autres commentateurs ne pensent tout simplement pas que Kim et Kanye forment un bon couple. Un fan ne veut pas voir un «couple malheureux» se remettre ensemble. D’autres semblent croire les accusations de Kanye contre Kim.

Ils pensent que Kanye devrait rester à l’écart, car elle et sa mère essaient de le contrôler. Ils pensent que les tweets de Kanye ont peut-être eu du mérite, ou que Kim et sa mère ont fait quelque chose pour inciter le comportement paranoïaque de Kanye.

Les autres fans étaient clairement l’équipe Kim. Ils pensent que Kanye est en fait celui qui contrôle. Dans le passé, Kanye a été ouvert à dicter ce que sa femme porte, et une bagarre pour sa robe du gala du Met a été diffusée sur L’Incroyable famille Kardashian.

Les autres fans étaient plus neutres. Ils veulent juste que Kanye obtienne l’aide dont il a besoin, que lui et Kim restent finalement ensemble ou non.