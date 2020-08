2020-08-06 21:30:06

Kim Kardashian West est « épuisée » par le drame entourant son mari Kanye West, alors que la famille s’envole pour la République dominicaine pour leurs vacances de guérison.

La star de télé-réalité de 39 ans s’est envolée pour la République dominicaine avec son mari Kanye et leurs enfants – North, sept ans, Saint, quatre, Chicago, deux et Psalm, 14 mois – dans l’espoir de travailler sur leur mariage après une série d’explosions du rappeur «Heartless».

Kanye a récemment affirmé qu’il voulait divorcer de Kim, ainsi que parler de vouloir avorter leur premier enfant lorsque Kim est tombée enceinte, sans demander le consentement de Kim pour rendre publique la nouvelle.

Et maintenant, il a été affirmé que Kim avait emmené la famille en vacances privées afin qu’elle puisse « penser clairement » et « se concentrer » sur son mariage.

Une source a déclaré: « [The] l’accent est mis sur leur mariage. Ils ont décidé de voyager ensemble pour pouvoir partir en privé, [as Kim is] épuisé. Entre les enfants, le travail et les épisodes bipolaires de Kanye, il lui a été difficile de penser clairement. »

La star de «L’incroyable famille Kardashian» est déterminée à faire tout ce qu’elle peut pour «sauver son mariage», et on pense qu’elle n’est pas satisfaite de l’engagement continu de Kanye à se présenter à la présidence des États-Unis.

La source a ajouté au magazine People: « Kanye a clairement indiqué qu’il continuerait à se présenter à la présidence. Kim n’en est pas contente, mais ce n’est pas son objectif. Elle veut juste faire ce qu’il y a de mieux pour les enfants. Et elle pense que trouver un moyen de sauver son mariage est ce qu’il y a de mieux pour eux. »

Des initiés avaient précédemment affirmé que Kim avait interdit tout discours politique pendant leurs vacances, et bien qu’elle ne soit pas contente de la candidature présidentielle de Kanye, on pense qu’il lui a dit « c’est une question non négociable ».

À la suite des explosions de Kanye sur Twitter – qui l’ont également vu affirmer que Kim «essayait de l’enfermer» à cause d’un trouble bipolaire – le rappeur de «Bound 2» s’est excusé publiquement auprès de sa femme.

Il a écrit: «Je voudrais m’excuser auprès de ma femme Kim d’avoir rendu public quelque chose qui était une affaire privée. Je ne l’ai pas couverte comme si elle m’avait couvert.

« A Kim, je veux dire que je sais que je t’ai blessé. Pardonne-moi. Merci d’être toujours là pour moi. (Sic) »

