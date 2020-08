2020-08-09 23:00:05

Kim Kardashian West et Kanye West « semblent beaucoup plus heureux » après leur escapade en République dominicaine, qu’ils auraient amenée à résoudre les problèmes de leur mariage.

La star de télé-réalité de 39 ans et le rappeur de 43 ans se sont envolés pour une semaine de vacances avec leurs enfants après une période tumultueuse de leur mariage au cours de laquelle Kanye a déclaré publiquement qu’il voulait divorcer, avant de présenter plus tard des excuses. , et les initiés disent que les vacances ont été un grand succès.

Une source a déclaré à PEOPLE: « Ils ont passé une bonne semaine en famille en République dominicaine. Ils poursuivent les vacances en famille dans le Colorado. Kim et Kanye s’entendent bien. Ils semblent tous les deux beaucoup plus heureux. »

Lors de la récente visite de Kim dans leur ranch du Wyoming, où Kanye avait séjourné pendant la pandémie de Covid-19, le couple a décidé de faire un voyage en famille avec leurs enfants – North, sept ans, Saint, quatre, Chicago, deux et Psalm, 15 mois. – après que leurs problèmes de mariage aient été rendus publics.

Au milieu d’une série de tweets désormais supprimés, Kanye avait précédemment affirmé avoir tenté de mettre fin à son mariage après avoir appris que sa femme avait rencontré son collègue rappeur Meek Mill dans un hôtel pour discuter de la réforme des prisons.

Il a écrit: «J’essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek au Warldolf pour la« réforme de la prison ».

« Meek est mon homme et était respectueux C’est mon chien Kim était hors de propos Je vaux 5 milliards de dollars et plus que ça par Christ Mais tu n’écouteras pas MJ et maintenant tu les croiras ??? ( sic) »

Kim et Meek ont ​​tous deux pris la parole lors du Sommet sur la réforme de la justice pénale à Los Angeles en 2018.

Kanye a ensuite tweeté des excuses à Kim, écrivant: «Je voudrais m’excuser auprès de ma femme Kim d’avoir rendu public quelque chose qui était une affaire privée. Je ne l’ai pas couverte comme si elle m’avait couvert.

« A Kim, je veux dire que je sais que je t’ai blessé. Pardonne-moi. Merci d’être toujours là pour moi. (Sic) »

