Kim ne savait même pas qu’il était en traitement lorsque l’information est sortie.

Les Kardashian étaient en colère contre Scott Disick après que son séjour dans un centre de désintoxication plus tôt cette année ait été divulgué en ligne.

Dans un nouvel aperçu de la prochaine saison de « L’incroyable famille Kardashian », Kim et Kourtney Kardashian réagissent après que les informations confidentielles aient été diffusées dans la presse.

«J’ai entendu que Scott était allé en cure de désintoxication en le voyant en ligne», a déclaré Kim dans un confessionnal, «et il semble que quelqu’un de l’établissement a divulgué une photo de lui et je me sens vraiment mal pour lui.

S’adressant à sa sœur, Kourtney a confirmé que Scott était en traitement et a qualifié l’abus de confiance de «vraiment, vraiment tellement horrible».

« Ils ont divulgué ses conversations réelles avec le thérapeute, vous savez? Il n’a été que lui et le thérapeute », dit-elle. « Il dit qu’il n’a jamais été aussi trahi de sa vie et qu’il fait ses valises et qu’il rentre définitivement à la maison et qu’il est vraiment bouleversé. Surtout parce qu’il allait travailler sur lui-même et comme ses traumatismes. »

Dans son propre confessionnal, Kourtney a déclaré que quiconque a divulgué l’information « devrait vraiment avoir honte d’eux-mêmes. » Elle a ajouté: « Tout le monde mérite de faire face à ses traumatismes passés en toute intimité. Il a été complètement violé. »

Scott est entré dans un centre de désintoxication dans le Colorado plus tôt cette année pour « travailler sur ses traumatismes passés », un établissement qu’il a rapidement quitté après qu’une photo de lui a été divulguée à la presse.

À l’époque, il a déclaré qu’il croyait qu’un membre du personnel de l’établissement avait pris la photo et prévoyait de poursuivre en justice.

Le président d’All Points North Lodge a également déclaré à TMZ à l’époque que «la protection des informations personnelles et confidentielles de nos clients est de la plus haute importance pour nous» – et si «des informations relatives à un client ont été obtenues auprès des installations d’APN. et fournis à un média, « ils allaient intenter une action en justice.

TooFab a contacté l’établissement pour obtenir des commentaires.

La saison 18 de « KUWTK » débute le 17 septembre sur E!

