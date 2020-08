«C’était une longue période», a déclaré Wiig à propos de ses problèmes de fertilité. « J’en suis arrivé au point où j’ai arrêté d’en parler entièrement, parce que je devenais triste chaque fois que quelqu’un me le demandait. »

Kristen Wiig s’ouvre sur la «période la plus difficile» de sa vie.

Parler avec Dans le style pour leur article de couverture de septembre, la star de « Wonder Woman 1984 » a rappelé le parcours émotionnel et stressant de son fiancé Avi Rothman avec la fécondation in vitro (FIV) et comment ils ont finalement décidé d’avoir un enfant grâce à une mère porteuse. Wiig, 46 ans, et Rothman, 47 ans, ont accueilli leurs jumeaux maintenant âgés de 9 mois en juin.

.

« Nous sommes ensemble depuis environ cinq ans, et trois d’entre eux ont été [in vitro fertilization] brume », commença Wiig.« Émotionnellement, spirituellement et médicalement, c’était probablement la période la plus difficile de ma vie. Je n’étais pas moi-même. «

« Il y a tellement d’émotions qui vont avec – vous attendez toujours au téléphone et obtenez les résultats des tests, et c’était juste une mauvaise nouvelle après une mauvaise nouvelle », a-t-elle poursuivi. « De temps en temps, il y avait un bon mois, mais ensuite c’était juste plus de mauvaises nouvelles. Il y avait beaucoup de stress et de chagrin. »

« C’était très long », a ajouté Wiig. « J’en suis arrivé au point où j’ai arrêté d’en parler entièrement, parce que je devenais triste chaque fois que quelqu’un me le demandait. Cela faisait juste partie de ma vie. Je me suis donné [hormone] des plans dans les toilettes des avions et dans les restaurants – et ces plans ne sont pas une blague. «

L’actrice a déclaré qu’il était difficile de « ne pas personnaliser » lorsqu’elle recevait des résultats négatifs, mais a noté qu’elle trouvait du réconfort à rencontrer d’autres femmes qui avaient également vécu une expérience similaire.

« Vous vivez tellement d’autodérision, et vous avez l’impression que votre partenaire peut vous voir d’une manière différente et toutes ces autres choses que nous inventons dans nos têtes », a expliqué Wiig. «Mais quand j’en parlais, chaque fois que je disais que je subissais une FIV, je rencontrais quelqu’un qui soit en train de la traverser, soit sur le point de la traverser, soit un ami qui vient de le faire. communauté dont on parle mais dont on ne parle pas. «

Même si elle était initialement contre d’autres options – et était déterminée à porter elle-même un enfant – la star de « Saturday Night Live » a déclaré qu’elle avait finalement réalisé qu’elle « avait besoin d’aide ».

« Je me souviens quand notre médecin a mentionné prendre d’autres voies, et je me suis dit: » Non. Ne parlez plus jamais de ça. Je tombe enceinte. Je fais ça « », se souvient Wiig. « J’ai finalement réalisé que j’avais juste besoin d’aide. Et, grâce à Dieu, nous avons trouvé le substitut le plus incroyable. »

L’actrice de « Bridesmaids » a ensuite décrit les hauts et les bas d’avoir une autre femme portant son enfant.

« Tant de choses étaient douces-amères », a déclaré Wiig. «J’étais aux anges en les sentant donner un coup de pied pour la première fois, mais ensuite je me mettais dans la tête et me posais toutes ces questions, comme: ‘Pourquoi ne pourrais-je pas faire ça?’ En même temps, je me disais que ça n’avait pas d’importance. Elle nous faisait le plus beau cadeau, et je voulais juste qu’ils arrivent! «

.

« Dans l’ensemble, c’était une très belle chose, et maintenant que je suis de l’autre côté, je ne l’aurais pas fait autrement. J’ai toujours cru que les choses se passent comme elles sont censées se passer, et ça c’est comment [our babies] Je devais arriver ici », a-t-elle poursuivi.« Je suis devenue très proche de notre mère porteuse, et c’était la première fois qu’elle le faisait, alors nous avons en quelque sorte tout traversé ensemble. Quand les enfants sont nés, je voulais m’assurer qu’elle allait bien et elle voulait s’assurer que j’allais bien. «

«C’était beaucoup de naviguer à travers les émotions et de respecter le fait qu’elle ait un lien avec elles et d’essayer d’être vraiment honnête sur ce que je ressentais. En fin de compte, j’ai réalisé que j’étais très chanceux. Je suis reconnaissant. Je suis un personne différente maintenant. «

Wiig a noté qu’elle et Rothman voulaient garder le processus de maternité de substitution «privé aussi longtemps que possible».

«Cela peut être l’expérience la plus isolante», a-t-elle expliqué. « Mais j’essaie de trouver cet espace où je peux garder ma vie privée et être là aussi pour quelqu’un d’autre qui pourrait le traverser. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait en regardant en arrière à cette époque, Wiig a déclaré: «J’aurais aimé en parler davantage et demander plus d’aide. Il existe un tel système de soutien!

