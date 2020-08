L’interprète est décédée chez elle en mai à l’âge de 30 ans.

La cause du décès du chanteur country Cady Groves a été révélée.

Selon des documents obtenus par Today, un rapport d’autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Davidson dans le Tennessee indique que l’étoile montante de 30 ans est décédée des suites d’un abus chronique d’éthanol.

L’éthanol est la forme claire d’alcool que l’on trouve dans les boissons comme la bière, le vin et les spiritueux.

Selon le rapport, la manière de mourir de Cady a été jugée «naturelle».

Le 2 mai, Cady a été découverte «insensible au lit par sa colocataire» à Brentwood, Tennessee.

Environ deux semaines auparavant, Cady avait publié un article sur ses difficultés à vivre en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

« Semaine..6? Je n’ai pas quitté ma maison mais environ 3 fois et c’était juste pour conduire dans ma voiture pour ne pas devenir folle », a-t-elle écrit sur son Instagram. « Je n’ai pas de télévision, donc j’ai dû VRAIMENT être seul avec moi-même et mes pensées, mes peurs et mon anxiété dans ma chambre sans personne ici à Nashville. »

« Certains jours, ma santé mentale est affreuse », a poursuivi sge. « Je me sens complètement seul et effrayé et loin de tous ceux que j’aime et tout ce que je peux faire est de me tenir occupé et de me débrouiller. Certains jours sont meilleurs. Je sais que ce que je ressens n’est pas spécial parce que nous vivons TOUS cela séparément , mais ensemble. «

Puisque les Tweets sont limités … pic.twitter.com/Ad3bhfegI5 – Cody Groves (@Codywaynegroves) 3 mai 2020

Peu de temps après sa mort, le frère de Cady, Cody, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle venait de terminer son travail sur de la nouvelle musique et « attendait vraiment avec impatience les prochains mois et la sortie de son nouvel album ».

La chanteuse était le troisième frère de sa famille à mourir tragiquement à un jeune âge. Son frère Casey est décédé à 28 ans en 2007 et son frère Kelly est décédé à 28 ans en 2014.

Cady était connue pour ses singles à succès « This Little Girl », « Forget You » et « Love Actually ».

