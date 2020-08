Le panel de DCFandome pour le prochain film de DC, The Suicide Squad, a enfin donné aux fans les nouvelles qu’ils attendaient. Le réalisateur James Gunn a présenté le casting de stars et a présenté une ventilation des méchants de DC qu’ils jouent.

Margot Robbie comme Harley Quinn dans Suicide Squad | Warner Bros.

«The Suicide Squad» est en bonne voie pour sa première

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du nouveau film de Gunn, The Suicide Squad, l’année dernière. Heureusement, le tournage du projet s’est terminé en février 2020, juste avant que la pandémie COVID-19 ne provoque la fermeture des studios. Il est actuellement au milieu de la post-production et du montage, et selon Gunn, le film devrait sortir comme prévu.

« Pour le moment, il n’y a aucune raison pour que la date de sortie de #TheSuicideSquad soit déplacée », a tweeté Gunn en avril 2020. « Nous sommes sur ou en avance sur le calendrier. Nous avons été extrêmement chanceux de terminer le tournage et de configurer le montage depuis nos maisons (grâce à une équipe de post-production et à un studio avec prévoyance) avant la mise en quarantaine.

« Bien que l’édition de #TheSuicideSquad se soit déroulée sans heurts au moment de la quarantaine (je travaille actuellement sur la coupe) », a-t-il ajouté dans un tweet de suivi. «Il y a beaucoup d’autres facteurs ralentis, dont certains sont liés à la publication d’images, de bandes-annonces, etc.»

Le film est actuellement prévu pour une sortie le 6 août 2021.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le casting de «The Suicide Squad»

Alors que la plupart des détails sur The Suicide Squad ont été gardés secrets, des informations sur le casting ont été publiées sporadiquement. L’année dernière, les fans ont appris que des acteurs comme Pete Davidson, Nathan Fillion et Michael Rooker rejoignaient le casting, mais leurs personnages n’étaient pas identifiés.

Cet air de mystère a conduit les fans à théoriser qui jouerait quel personnage. Beaucoup étaient sûrs que Davidson jouerait le rôle de Savant. Et d’autres comptaient sur Fillion dépeignant Blackguard.

Gunn révèle le casting étoilé et leur personnage

Les fans attendent de savoir quels personnages Gunn apporte à The Suicide Squad. Et à DC FanDome, le réalisateur a finalement révélé la distribution des personnages du film. C’est ici:

Idris Elba est BloodSport

John Cena est le pacificateur

Michael Rooker est savant

Peter Capaldi est Penseur

Flula Borg est Javelin

David Dastamalchian est l’homme à pois

Daniela Melchior est RatCatcher

Mayling NG est Mongal

Alice Braga est Sol Soria

Pete Davidson est Blackguard

Nathan Fillion est TDK

Sean Gunn est la belette

Jai Courtney est le capitaine Boomerang

Margot Robbie, qui a été vue pour la dernière fois en tant que Harley Quinn dans Birds of Prey, reprend son rôle. Et les acteurs Viola Davis et Joel Kinnaman reviendront pour jouer Amanda Waller et le colonel Rick Flag – les personnages qu’ils ont interprétés dans le film de 2016, Suicide Squad. Sur Twitter, Gunn a partagé plus d’œuvres d’art du film pour que les fans puissent en profiter.