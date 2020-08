2020-08-11 12:30:05

La duchesse Meghan savait qu’elle voulait être avec le prince Harry lorsqu’elle l’a vu interagir avec les enfants de son meilleur ami.

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, qui ont écrit la biographie « Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family », ont révélé que la duchesse de Sussex était tombée amoureuse du royal aux cheveux de feu quand elle a vu à quoi il ressemblerait en tant que père. .

Les auteurs ont expliqué: « C’est là que Meghan a eu un aperçu de première main de la façon dont Harry pourrait être en tant que père, tombant dur alors qu’il gagnait de manière experte les jumeaux des Mulroney, alors âgés de six ans, Brian et John, et trois- Ivy, sa fille d’un an. Déjà expérimenté dans les charmants petits enfants, il n’est jamais venu les mains vides, arrivant à la place avec de petits cadeaux à chaque visite. Mais ce n’est pas seulement sa générosité qui l’a attiré envers les enfants. Harry était également prêt à recevoir sur le sol avec eux pour jouer ou écraser son visage contre la fenêtre, ses expressions drôles ne manquant jamais de faire rire. »

La duchesse Meghan et le prince Harry ont déménagé à Los Angeles et on dit qu’ils profitent de leur temps en famille pendant le verrouillage avec leur fils Archie, 15 mois.

L’expert royal Katie Nicholl a récemment déclaré: « Je pense qu’il est juste sur le point de marcher. C’est un petit garçon très heureux, il aime la vie à Los Angeles et ils restent toujours chez Tyler Perry. On me dit qu’ils n’ont pas trouvé leur maison pour toujours. pourtant, ils sont toujours à la recherche. Ils aiment vraiment ce temps en famille et ils en ont beaucoup vécu récemment. Ils sont tous les deux très reconnaissants pour ce temps qu’ils ont passé à la maison avec Archie, en le regardant atteindre tous ces jalons . «

Mots clés: Prince Harry, duchesse Meghan, Omid Scobie, Carolyn Durand

