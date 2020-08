Hilaria Baldwin a écrit: « Je suis tellement contente que tu sois en sécurité maintenant. Nous t’aimons ❤️ »

Ireland Baldwin a déclaré qu’elle avait été attaquée et volée par une femme « folle de drogue et désespérée de l’argent » vendredi.

S’adressant à Instagram, la mannequin de 24 ans a détaillé l’incident horrible à côté de photos de son visage meurtri.

« Elle m’a paré au visage dans un parking, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture de fuite pendant que son mari décollait », a commencé la star. « Tout a été réglé avec la police et elle a été arrêtée. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Bien que l’Irlande n’ait pas révélé où l’attaque avait eu lieu, elle a déclaré que plusieurs témoins étaient présents qui ont immédiatement aidé.

« Les flics m’ont dit que cela se produisait fréquemment parce que les gens avaient désespérément besoin d’argent en ce moment à cause du coronavirus et des gens sans travail », a-t-elle poursuivi. « Il y a beaucoup de vols et d’agressions. »

La fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger a clôturé son message en rappelant aux gens d’être conscients de leur environnement.

« Ce sont des moments vraiment difficiles et nous devons nous surveiller les uns les autres », a-t-elle ajouté.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

La publication d’Irlande était remplie de messages d’amour et de soutien alors que l’épouse de son père, Hilaria Baldwin, écrivait: « Je suis tellement contente que tu sois en sécurité maintenant. Nous t’aimons ❤️ »

La chanteuse Meghan Trainor a partagé, « 😖😫❤️🙏 », comme l’a écrit le comédien Nikki Glazer, « Omg c’est terrifiant. Je suis tellement contente que tu ailles bien. »

La semaine dernière, l’Irlande a révélé qu’elle n’avait plus de troubles de l’alimentation pendant six ans.

« Je voulais annoncer qu’aujourd’hui est le 15 août, et aujourd’hui marque six ans que je suis libérée de l’anorexie et de la boulimie et de toutes mes autres compulsions alimentaires et troubles de l’alimentation que je traverse depuis de nombreuses années », a-t-elle écrit sur Instagram . « Et aujourd’hui marque six ans. Donc, vous pouvez le faire. »

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Groupe Galore Media