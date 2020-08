Alors que la plupart des enfants de Jim Bob et Michelle Duggars grandissent, se marient et sortent de l’immense maison familiale, beaucoup d’enfants vivent toujours dans l’immense domaine de l’Arkansas. On voit souvent l’intérieur de l’immense maison familiale via Instagram lorsque les Duggars passent des nuits en famille. Mais récemment, Jim Bob et Michelle ont publié une photo montrant l’extérieur de leur maison – et cela rappelle à leurs fans à quel point la maison est grande. Voici ce qu’ils ont publié.

La famille Duggar a grandi dans une immense maison de l’Arkansas

Megyn Kelly s’assoit avec les enfants Duggar du programme TLC «19 Kids and Counting» à leur domicile de Tontitown, Arkansas | FOX News Channel via .

Jim Bob et Michelle sont connus pour avoir 19 enfants – et cela nécessite une immense maison pour les élever. Leur maison en Arkansas a été personnalisée uniquement pour leur famille, et elle mesure 7 000 pieds carrés. Quant à la façon dont elle a été construite, deux kits de maison ont été assemblés pour créer un manoir gigantesque en 2006. Et la maison a une surface habitable de 2000 pieds carrés afin que toute la famille puisse se rassembler confortablement dans une pièce.

Nous ne pouvons pas oublier toutes les commodités de la maison. La maison familiale Duggar dispose de plusieurs éviers, fours, micro-ondes et machines à laver. Bien qu’ils aient pu concevoir la maison pour que leurs enfants puissent avoir des chambres individuelles, ce n’est pas ce qu’ils ont choisi. Au lieu de cela, toutes les filles sont restées ensemble dans une pièce et tous les garçons sont restés dans une autre.

Alors, combien a coûté la maison? Chaque kit de maison utilisé coûte environ 80 000 $ chacun, ce qui semble être une bonne affaire.

Beaucoup d’enfants Duggar vivent toujours à la maison

Voir cet article sur Instagram La veille de Noël, il y a 36 ans, je me suis mis à genoux et j’ai demandé à Michelle Ruark si elle voulait bien m’épouser! Elle a dit oui! Ce Noël, nous n’avions aucune idée que notre famille grandirait pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui! . Michelle a été la plus grande bénédiction de ma vie, ma meilleure amie, la mère de nos enfants et une merveilleuse grand-mère pour nos 16 petits-enfants (et ce n’est pas fini)! . Noël est le moment idéal pour célébrer l’amour de la famille, échanger des cadeaux et créer des souvenirs spéciaux qui dureront toute une vie. Mais par-dessus tout, nous célébrons JESUS ​​- le don parfait et indescriptible de Dieu. Le seul et unique Fils de Dieu est venu sur terre comme un bébé dans le but de donner sa vie pour nous. De tous les cadeaux que nous pourrions recevoir, c’est le meilleur! . Joyeux Noël! —Jim Bob Un post partagé par The Duggar Family (@duggarfam) le 25 décembre 2019 à 21h27 PST

Il est courant pour les enfants Duggar de faire la cour, de se marier et de quitter la maison familiale. Mais il y a encore beaucoup d’enfants de Jim Bob et Michelle qui courent dans la maison familiale. Jason, James, Justin, Jackson, Johannah, Jennifer, Jordan et «l’enfant miracle» Josie vivent tous avec leurs parents, car la plupart d’entre eux sont trop jeunes pour commencer à courtiser ou déménager.

Jedidiah et Jeremiah Duggar sont les plus récents à quitter la maison des Duggar. Les jumeaux ont 21 ans et ont emménagé dans un endroit qu’ils ont montré sur Counting On. Ils semblent être les premiers Duggars à déménager avant de se faire la cour et de se marier. Et ils partagent toujours une chambre alors qu’ils n’en ont plus besoin.

Jana Duggar a 30 ans et est la plus âgée des enfants Duggar à vivre encore avec ses parents. Elle est également célibataire et aide à la maison et à élever ses jeunes frères et sœurs. Jana reste aussi dans la chambre des filles avec tous ses frères et sœurs plus jeunes.

Les Duggars viennent de rappeler à tout le monde à quel point leur maison est immense sur Instagram

Les fans ont eu un aperçu de l’extérieur de l’immense maison Duggar sur Instagram. L’Instagram de la famille Duggar a publié une photo d’un travail du bois que James a créé – et leur immense maison est directement derrière l’art.

James a utilisé une tronçonneuse pour sculpter un vieil arbre dans son nom de famille, «DUGGAR», et il se trouve maintenant à l’extérieur de la maison. « Seul James pouvait penser à celui-ci et y arriver !! » le post Instagram lit. «Après quelques heures, nous avons commencé à voir les lettres prendre forme: D-U-G-G-A-R! Je pense qu’il a fait un travail fantastique sur tout cela, et s’il y avait un doute sur la famille qui habite cette grande maison… ce sont les Duggars !! »

Les fans semblaient adorer le travail de James – mais il est certainement impossible d’ignorer la maison derrière le tronc d’arbre sculpté.

«Je n’essaie pas d’être curieux ici, mais combien de chambres votre mère et votre père ont-ils? C’est énorme! Mais j’adore ça », a commenté un fan.

« C’est une maison incroyable construite avec 2 kits de maison, pour en faire une immense maison », a vérifié un autre.

Étant donné que Jim Bob travaille dans le secteur de l’immobilier, nous devrons voir si des changements majeurs se produisent dans la propriété Duggar à mesure que les enfants vieillissent et déménagent tous seuls.

