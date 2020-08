Quand Jeopardy! L’animateur Alex Trebek, 80 ans, a annoncé en mars 2019 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas à un stade avancé, le monde était sous le choc d’apprendre son sombre pronostic.

Naturellement, avant son annonce, la famille Trebek s’est occupée de la nouvelle en privé et s’est ralliée à Alex. Sa femme, Jean, a récemment parlé du moment douloureux, de sa réaction et de sa vigilance envers le bien-être de son mari.

Jean Trebek soupçonnait que quelque chose n’allait pas avec la santé de son mari

Jean, dans un essai de juillet 2020 pour Guideposts, a expliqué quand elle savait qu’il y avait un problème avec la santé de son mari.

«Nous étions allés en Israël pour visiter les sites de la Terre Sainte en décembre 2018», a-t-elle écrit, «en emmenant notre fils et notre fille, Matthew et Emily, alors 27 et 24. Nous avions fini le dîner un soir, et j’ai regardé de l’autre côté de la table chez Alex. Sa coloration semblait éteinte. «Vous vous sentez bien?» Ai-je demandé.

Jean a décrit la tendance de son mari à souffrir en silence au lieu de mentionner la douleur qu’il pourrait avoir ou les symptômes qui pourraient l’inquiéter.

«Je vais bien», se souvient Jean, 56 ans, en disant à son mari. «Alex n’est pas du genre à se plaindre. Mais il a admis qu’il avait des douleurs à l’estomac. J’ai pensé, d’accord, nous étions dans un pays différent. C’était peut-être quelque chose qu’il a mangé.

Une fois revenus de leur voyage, elle a réalisé qu’il ne se sentait toujours pas bien.

«Plus tard, de retour chez nous en Californie, les choses n’allaient toujours pas bien», se souvient Jean. «Son médecin a fait des tests, puis d’autres… C’est là-bas, dans notre hôtel, que nous avons reçu un appel de son médecin. «Nous avons besoin de vous voir dès votre retour de voyage. Nous avons quelques inquiétudes. »

La réaction de Jean à la triste nouvelle de son mari et à ses soins continus pour lui

Une fois que les médecins ont annoncé la nouvelle au couple du diagnostic de cancer du pancréas de stade IV d’Alex, Jean a écrit que c’était un coup dur pour elle. Son frère, Chris, avait été tué dans un accident de voiture alors qu’elle était dans la vingtaine. Le diagnostic d’Alex a fait remonter cette douleur à la surface.

«J’avais l’impression que le fond tombait de mon monde», dit-elle. « Encore. Alex a été tout pour moi. Je l’ai rencontré à 21 ans, une période difficile de ma vie. Son amitié – nous étions amis pendant longtemps avant de devenir un couple – a changé ma vie.

«Aujourd’hui, près de 35 ans plus tard, est venu ce sinistre diagnostic», écrit-elle. «Toutes les terribles souffrances et pertes que j’avais ressenties à la mort de Chris sont revenues. Seule ma foi en la bonté et l’amour ultimes de Dieu m’avaient permis de traverser cette période de ma vie. Puis j’ai rencontré Alex, comme si le Seigneur m’avait conduit à travers mon chagrin vers l’homme que j’aimerai pour toujours. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans lui. «

Alex a commencé immédiatement une chimiothérapie et Jean, dans sa contribution au magazine, a été honnête sur ses sentiments à l’époque.

«Je me suis alors demandé combien de temps nous avions», a-t-elle admis. «Plus d’un an et demi plus tard, nous y sommes toujours, chaque jour un cadeau. Certains jours, Alex a du mal à sortir du lit. Mais il n’a jamais manqué d’enregistrer une émission. Cette passion pour son travail – c’est une sorte de vocation… Cela le rajeunit. «

