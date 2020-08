En 2018, le prince Harry a épousé Meghan, duchesse de Sussex, une Américaine qui était autrefois un acteur hollywoodien. Moins de deux ans plus tard, le couple a décidé de déménager aux États-Unis avec leur fils.

Alors que beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ce qu’Harry quitte son pays d’origine, la princesse Diana aurait eu une idée qu’il finirait par vivre aux États-Unis quand il serait plus jeune. Un ami de Diana a révélé en 2017 pourquoi la princesse avait ces pensées.

Le prince Harry et Meghan Markle vivent actuellement à Los Angeles

Lorsque Harry et Meghan ont annoncé leur départ de la famille royale au début de 2020, ils vivaient sur l’île de Vancouver, au Canada. Cependant, fin mars, le couple a déménagé à Los Angeles. Ils résident actuellement dans un manoir appartenant à Tyler Perry.

Bien sûr, il ne semble pas que Harry et Meghan quitteront complètement le Royaume-Uni. Les Sussex ont toujours accès à Frogmore Cottage, la maison qu’ils ont reçue de la reine Elizabeth et leur résidence principale avant de déménager à Los Angeles.

De plus, dans la déclaration qu’ils ont publiée en janvier pour annoncer leur départ, Harry et Meghan ont déclaré qu’ils «équilibreraient notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord». En tant que tel, il est probable que Harry et Meghan passeront plus de temps au Royaume-Uni lorsque la pandémie de coronavirus (COVID-19) sera terminée.

Un astrologue a dit à la princesse Diana qu’Harry aurait des liens avec les États-Unis.

Harry déménager aux États-Unis est quelque chose que peu d’adeptes royaux ont vu venir, mais la princesse Diana n’aurait peut-être pas été trop surprise.

En 2017, l’astrologue Debbie Frank, qui avait travaillé avec Diana pendant plusieurs années, a révélé que Diana voyait les États-Unis dans les cartes astrologiques de Harry.

«Elle adorait regarder les cartes astrologiques de Harry et William», a déclaré Frank, selon Express. «Je me souviens avoir rencontré Harry un jour au palais de Kensington. Il était habillé en policier et jouait avec William. Harry avait six ans. C’était à peu près au même moment où nous voyions l’Amérique dans son classement et Diana était ravie du lien.

Quant à ce que Diana imaginait dans le futur américain de Harry, Frank a partagé: «Nous n’avions aucune idée à l’époque qu’il épouserait Meghan. Nous pensions qu’il pourrait aller aux États-Unis à l’université. Diana était si heureuse. Elle pensait que c’était peut-être Harvard.

Frank a également révélé que Diana et ses fils avaient déjà passé du temps aux États-Unis et que Diana trouvait que les États-Unis étaient «modernes et différents».

La princesse Diana a élevé ses enfants pour en savoir plus sur le monde

Peut-être qu’une partie de l’enthousiasme de Diana pour le départ d’Harry aux États-Unis est venue de son désir de voir ses fils en savoir plus sur le monde au-delà de leur bulle royale.

Diana était connue pour emmener ses enfants dans des cinémas et des restaurants de restauration rapide afin qu’ils puissent vivre une vie normale. Elle a également occasionnellement amené Harry et son frère, le prince William, lorsqu’elle a fait des œuvres caritatives et les a fait rencontrer des gens moins privilégiés.

Dans le cas d’Harry, il a rejoint l’armée en tant que jeune adulte et a fini par rencontrer des gens de tous horizons. Dans un appel téléphonique divulgué de mars 2020, Harry a noté, selon Mirror, « J’ai été dans l’armée pendant dix ans, donc je suis plus normal que ma famille ne voudrait le croire. »