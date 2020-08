Plusieurs stars ont parlé de travailler avec Tom Cruise. Ils ont affirmé que la star de Mission Impossible était vraiment intense et avait même une règle sur le moment où il filmerait avec d’autres co-stars. Un acteur a affirmé l’avoir convaincu de violer sa règle.

Tom Cruise fait beaucoup de ses propres cascades

L’acteur a joué dans de nombreux films d’action au cours de sa carrière. Il s’est bâti la réputation de faire ses propres cascades. Il est également connu pour ses scènes de course.

« Bien sûr, s’il s’agit d’un film de Tom Cruise, vous devez avoir Tom Cruise en cours d’exécution », a déclaré Christopher McQuarrie, le producteur de Fallout, selon Bustle.

Cruise s’est blessé lors du tournage de Mission: Impossible 6 et il s’est cassé la cheville. La production du film a été interrompue pour qu’il puisse guérir. McQuarrie a affirmé que les médecins avaient dit à Cruise: « Il vous faudra probablement neuf mois avant de courir, si jamais vous courez à nouveau. »

Il a fait la scène de course cinq mois plus tard. Apparemment, Cruise prend ses scènes de course très au sérieux et un acteur a affirmé qu’il avait une règle contre les co-stars qui couraient avec lui.

Annabelle Wallis a déclaré qu’elle avait obligé Cruise à enfreindre sa règle

Annabelle Wallis a travaillé avec Cruise sur le film The Mummy. Elle a affirmé que la star avait une règle interdisant de courir avec d’autres personnes à l’écran.

«J’ai pu courir à l’écran avec lui, mais il m’a dit non au début. Il a dit: «Personne ne court à l’écran [with me]», Et j’ai dit:« Mais je suis un très bon coureur », a déclaré Wallis au Hollywood Reporter.

Elle a trouvé un moyen de faire ses preuves. « Donc, je chronométrerais mon tapis roulant pour qu’il entre et me voie courir », a déclaré l’acteur. «Et puis il a ajouté toutes ces scènes de course. Alors, c’était ça. C’était, genre, mieux qu’un Oscar. J’étais si heureux! J’étais tellement heureux d’avoir pu courir à l’écran avec Tom Cruise.

Wallis n’est pas la seule personne à avoir récemment parlé de son travail avec Cruise. Quelqu’un d’autre a parlé de la pression exercée par Cruise sur le tournage de ses films.

Thandie Newton a dit qu’elle avait peur de lui

Thandie Newton a récemment parlé de son travail avec Cruise sur Mission Impossible 2. Elle était ouverte sur son expérience avec Vulture.

«J’avais tellement peur de Tom», dit-elle. «C’était un individu très dominant. Il essaie très fort d’être une personne gentille. Mais la pression. Il en prend beaucoup.

Elle a dit que les choses se tendaient lorsqu’une scène entre eux ne fonctionnait pas. « Donc cette scène se passait, et Tom n’était pas content de ce que je faisais parce que j’avais les répliques les plus merdiques, et il est tellement frustré », a déclaré Newton.

Cruise a eu l’idée qu’ils devraient essayer de changer de ligne. «Cela m’a simplement poussé plus loin dans un lieu de terreur et d’insécurité. C’était vraiment dommage. Et bénis-le. Et je veux vraiment dire le bénir, parce qu’il faisait de son mieux… Il n’était pas horrible. C’était juste – il était vraiment stressé », dit-elle.

On dirait que Cruise prend beaucoup de choses lors du tournage de ses films. Une partie de cela inclut de faire ses scènes de course principalement seul.