Cela fait presque un an que Travis Scott et Kylie Jenner ont rompu. Ils traînent toujours ensemble et coparentalent Stormi ensemble. Scott a même emménagé pour s’isoler dans le manoir californien de Kylie, afin qu’il puisse être plus proche de sa fille. Les fans sont tellement distraits par la douce relation de Kylie et Scott qu’ils oublient parfois l’autre petit ami sérieux de Kylie: Tyga. Mais les Redditors ont récemment lancé un fil de discussion pour discuter de la relation, qu’ils considèrent comme incroyablement troublante.

Tyga et Kylie Jenner | Craig Barritt / .

Les parents de Kylie Jenner l’ont laissée sortir avec un homme beaucoup plus âgé

Les fans voient la relation de Kylie avec Tyga comme un échec de la parentalité de Kris et Caitlyn Jenner. Tyga a vécu près des Jenners et s’est rencontré lorsqu’on lui a demandé de se produire au 16e anniversaire de Kendall. Tyga a presque dix ans de plus que Kylie. On dit qu’ils sortaient ensemble quand Kylie avait 16 ans et Tyga avait environ 24 ans, et Kylie a confirmé leur relation à l’âge de 18 ans.

Peu de parents permettraient à leur fille mineure de sortir avec un homme plus âgé, mais Kris et Caitlyn ne semblaient pas trop inquiets. Comme l’a écrit un fan, «l’image de« papa strict »de Caitlyn devait être juste pour la série, car elle était introuvable, alors qu’elle était vraiment nécessaire.» D’autres fans ont souligné que Caitlyn avait peut-être été distraite par sa transition et son divorce à l’époque, mais cela ne semble pas être une bonne excuse pour laisser glisser quelque chose d’aussi grand. Pour sa part, Kris a commencé à sortir avec son premier mari, Robert Kardashian, alors qu’elle n’avait que 17 ans. Elle peut voir les relations entre les femmes plus jeunes et les hommes plus âgés comme tout à fait normales, mais Caitlyn aurait dû être là pour mettre un pied à terre.

Tyga a un lien compliqué avec les Kardashian Jenners

CONNEXES: L’artiste de TikTok «supprime» la chirurgie plastique présumée de Kylie Jenner pour montrer à quoi elle ressemblerait vraiment

Ce qui rend la relation entre Kylie et Tyga encore plus troublante, c’est le fait que Tyga rappe constamment sur le sexe et la drogue. De plus, il sortait avec Blac Chyna quand lui et Kylie se sont rencontrés pour la première fois. Chyna a eu un fils avec Tyga avant de se retrouver avec Rob Kardashian et d’avoir leur fille, Dream. Cela signifie que Tyga a toujours un lien familial étrange avec le clan KarJen, même après que lui et Kylie se soient séparés. Il est le père du demi-frère de la nièce de Kylie.

Certains fans pensent qu’il est remarquable que la famille Kardashian ait traité Tyga très différemment de ce qu’elle a traité Chyna. Comme l’a déclaré un utilisateur, « De plus, toute la famille a été bien plus dure avec Chyna qu’avec Tyga, qui ne m’a jamais bien répondu. » Les fans pensent que ce sont là de sérieux doubles standards au travail, et ce ne sont pas seulement les Kardashians qui entretiennent ce genre de préjugés. Le public a également donné une pause à Tyga, alors que beaucoup pensent qu’il n’en méritait pas une. Comme l’a commenté un fan, «l’opinion publique veut que Kylie ait« volé Tyga », stfu, c’est un homme adulte, qui a quitté sa fiancée et son enfant pour un adolescent. Les doubles standards sont les maîtres mots. »

La relation de Kylie Jenner et Tyga reflète également mal les sœurs Kardashian

Les fans pensent que ce n’est pas seulement Kris et Caitlyn qui étaient de mauvais parents. Ils reprochent également à Kourtney, Khloé et Kim d’être de mauvaises sœurs. Ils étaient plus âgés que Kylie et Kourtney était déjà elle-même mère. Selon les fans, de bonnes sœurs se seraient mobilisées et auraient dit quelque chose à propos de la relation inappropriée, d’autant plus que Kris et Caitlyn avaient manifestement pensé à autre chose. Un fan a posté: «J’ai l’impression que parmi toutes les sœurs, je m’attendrais à ce que Khloe ou Kim soit la plus protectrice de Kylie et la plus en colère contre Tyga… mais🤷🏻‍♀️ elles avaient l’énergie pour Chyna je suppose lol.

D’autres fans pensent que Kris voulait en fait que Tyga et Kylie aient une relation. Les sœurs aînées de Kylie se sont peut-être opposées en privé à la relation, mais il est possible que Kris l’ait encouragée. Les fans pensent que Kris était si désespérée que ses filles soient célèbres qu’elle aurait permis à sa fille mineure d’avoir une relation avec un rappeur beaucoup plus âgé juste pour la célébrité. Comme l’a dit un fan, «Tyga n’a jamais vraiment été un grand nom connu, mais il connaissait beaucoup de gens plus célèbres que lui, et en permettant à Kylie et Tyga de sortir avec lui, cela a stimulé la carrière de Kylie et Tyga, et a permis à Kylie de créer encore plus de relations avec les célébrités. » Les fans pensent que si Kris a «encouragé» la relation, ce qu’elle a fait était bien pire qu’une simple mauvaise parentalité.