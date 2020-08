Beaucoup de gens imaginent très probablement que se marier dans la famille royale britannique serait une sorte de conte de fées, mais pour Meghan, duchesse de Sussex, c’était tout sauf cela. Après une romance éclair avec le prince Harry, Meghan avait très probablement envisagé que les deux se marieraient et auraient leur bonheur pour toujours, malheureusement, les personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec elle n’ont pas exactement vu les choses de cette façon.

La duchesse est connue pour être une travailleuse acharnée et est strictement réglementée, et même au cours de ses premières semaines en tant que royale, elle était connue pour commencer à envoyer des courriels à son personnel avant même que le soleil ne se lève le matin. Les membres du personnel du palais n’ont pas apprécié la nature exigeante de Meghan, et elle n’était pas vraiment appréciée pendant qu’elle vivait là-bas.

Comme si les problèmes que Meghan avait avec les tabloïds britanniques ainsi que des problèmes personnels avec sa propre famille, elle avait une réputation de palais qui allait de surnoms méchants à être «indigne de confiance» et «la fille de Harry».

Une actrice américaine de la duchesse de Sussex

Rachel Meghan Markle est née à Los Angeles, en Californie, et a grandi en ayant une vie assez typique. Elle savait, après avoir passé du temps avec son père au travail sur le tournage de la populaire sitcom Married With Children, que jouer était quelque chose qu’elle voulait poursuivre, et après quelques petits rôles de soutien, elle a commencé à être reconnue comme l’une des stars de le drame juridique Suits.

C’est à l’été 2016 que Meghan a eu un rendez-vous à l’aveugle avec le prince Harry, et ils se sont immédiatement entendus. Bientôt, le couple était inséparable, et alors que les choses devenaient plus sérieuses, Meghan a emballé sa maison à Toronto, au Canada, et a traversé l’étang pour vivre au palais de Kensington avec le prince.

En mai 2018, les deux se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie à Windsor, en Angleterre, et à partir de là, les choses sont devenues de plus en plus difficiles pour le nouveau membre de la famille royale.

Une multitude de surnoms peu flatteurs

Peut-être que les autres membres de la famille royale sont exceptionnellement faciles à travailler, ou peut-être est-ce simplement qu’ils n’étaient pas habitués à Meghan et à son emploi du temps rigoureux. Quoi qu’il en soit, le personnel du palais ne perpétuait pas sa mère, la tradition de Doria Ragland d’appeler Meghan «Flower», ou le surnom adorable que le prince Charles lui avait donné, qui était «Tungstène».

Au lieu de cela, selon une source, même certains de ses propres employés ont immédiatement commencé à appeler la duchesse des noms méchants, tels que «Me-Gain» et «Duchesse difficile». Naturellement, le prince Harry n’était pas du tout heureux quand il a entendu cela, et nous ne pouvons pas imaginer que Meghan elle-même ait été ravie non plus.

On dirait qu’il y a plus de drames pour les membres de la famille royale à huis clos que quiconque ne l’a jamais pensé, et les surnoms grossiers ont été une surprise pour les fans de Meghan.

La réputation du palais de Meghan Markle allait de surnoms méchants à «indigne de confiance» et «Harry’s Showgirl»

S’il est vrai que Meghan a été appelée des noms pas si gentils, le fait malheureux est que le drame ne s’est pas arrêté là. Nous avons récemment appris de la nouvelle biographie de Meghan et Harry, appelée Finding Freedom, que même les autres membres de la famille royale n’étaient pas vraiment gentils avec la duchesse. Selon Us Weekly, une royale senior est même allée jusqu’à l’appeler «Harry’s Showgirl», et un membre du personnel du palais a dit à un collègue qu ‘«il y a juste quelque chose à propos de Meghan en qui je ne fais pas confiance.»

Elle a même été dite «venue avec beaucoup de bagages» par un autre membre du personnel. Tout cela est assez bouleversant pour tout fan royal à entendre, d’autant plus que Meghan était si catégorique sur le fait de faire du bon travail dans son nouveau rôle de duchesse de Sussex, et que les choses ne se sont pas déroulées comme initialement prévu.