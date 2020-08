Julie Chen est revenue en tant qu’animatrice de Big Brother 22: All-Stars. L’hôte de CBS est de retour pour la saison historique qui a ramené les invités du passé. Le COVID-19 étant toujours endémique aux États-Unis, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place, éliminant ainsi un public en direct. Le jeudi 13 août a vu le premier spectacle en direct et le premier joueur expulsé. Cependant, ce qui a attiré l’attention des fans, c’est la signature inhabituelle de Chen à la fin de l’épisode.

Julie Chen | CBS via .

Comment était le premier spectacle en direct?

Le spectacle a commencé comme d’habitude avec Chen donnant un récapitulatif de la situation dans le jeu. Sur le bloc se trouvaient Keesha et Kevin car Enzo n’a pas fini par utiliser son pouvoir de veto pour sauver l’une des nominations de Cody.

Quand il était temps pour les colocataires nominés de faire leurs appels à leurs camarades, Keesha a déclaré qu’elle ressentait «un peu d’énergie» dans la maison. Elle finit par remercier «la plupart» de la bonne chance du candidat. Kevin, d’autre part, a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup d’amis dans la vie et qu’il avait pu se connecter avec certains dans la maison BB.

En tant que chef de famille, Cody n’a pas participé au processus d’expulsion. Chen a appelé chacun des invités un par un dans la salle du journal pour voter pour l’expulsion. Ce fut une décision unanime qui envoya Keesha emballer.

Avant que Chen ne révèle qui était le colocataire expulsé, elle a rappelé à Keesha et Kevin de porter leur masque facial et de marcher directement vers la chaise vide pour leur entretien de sortie. Lorsque les portes se sont ouvertes, il n’y a eu ni acclamations du public ni étreinte de Chen. Pour ne pas rendre le silence extrême gênant, la musique jouait plus fort en arrière-plan.

Julie Chen signe comme d’habitude

Après que Chen ait interviewé Keesha et lui ait joué les messages d’adieu des personnes qui venaient de l’expulser, il était temps pour le concours HOH. Cette semaine, les joueurs ont dû répondre Vrai ou Faux après avoir regardé une série de vidéos. Chen a posé une question sur ce qu’ils venaient de voir et a dû répondre en conséquence. En fin de compte, c’est Memphis qui a pris la clé et nommera deux collègues invités pour l’expulsion.

Les fans qui ont regardé Big Brother au fil des ans savent que les émissions d’expulsion en direct sont formulées. Il y a un processus que CBS n’a pas osé bousculer, depuis assez longtemps. Le script est resté le même pendant de nombreuses saisons, donc quand il y a un changement, les fans le remarquent.

Souvenons-nous tous quand Chen a commencé à signer comme Chen Moonves, en utilisant le nom de famille de son mari.

Lors de l’émission de ce soir, Chen a déclaré: « Souvenez-vous de la règle d’or, faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent. »

Les fans réagissent dans la confusion

Il ne fallut pas longtemps avant que les fans tweetent pendant l’émission en direct qu’ils étaient confondus avec la citation de Chen. Dans les commentaires en ligne, les téléspectateurs ont essayé de déchiffrer ce que l’hôte voulait dire.

«Je me demandais si c’était un message adressé au public ou au public à propos des invités», a tweeté un fan.

«Lire trop dans les choses est ma spécialité, mais que se passe-t-il si elle veut dire que les premiers votés affronteront ceux qui les ont expulsés?» un spectateur interrogé.

«J’ai une supposition – quelque chose à voir avec la mort de Sumner Redstone. Mais ce n’est qu’une supposition sauvage », a noté un utilisateur de Twitter.

Les fans seront certainement impatients de regarder le prochain spectacle en direct pour voir comment Chen se déconnecte.

Big Brother est diffusé les mercredis, jeudis et dimanches à 20 h. ET sur CBS.