L’ancienne star de la WWE James ‘Kamala’ Harris est décédée à l’âge de 70 ans, quelques jours à peine après avoir reçu un diagnostic de Covid-19.

Le lutteur retraité de 70 ans – surnommé «le géant ougandais» – est décédé dimanche (09.08.20) après un arrêt cardiaque.

Harris a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière et avait été admis à l’hôpital, selon sa femme.

Jason King de Bleacher Report a tweeté: « Il a parlé avec la femme de Kamala. Il a été testé positif mercredi pour le COVID qu’il a probablement contracté lors d’une de ses nombreuses visites hebdomadaires au centre de dialyse. Il a été hospitalisé mercredi soir et semblait bien et de bonne humeur ce matin. en arrêt cardiaque et passé cet après-midi (sic). »

Kamala avait été aux prises avec des problèmes de santé ces dernières années. Il a eu la jambe gauche amputée en raison d’hypertension artérielle et de diabète en 2011 et son autre jambe a été amputée en 2012. Il a également subi une intervention chirurgicale d’urgence en 2017 pour retirer du liquide près de ses poumons et de son cœur.

Au cours de sa carrière, Kamala de 6 pieds 7 pouces a combattu des adversaires tels que Hulk Hogan, The Undertaker et Andre the Giant.

Plusieurs stars ont rendu hommage à Kamala après son décès, avec Hossein Khosrow Ali Vaziri alias The Iron Sheik tweetant: « DIEU BÉNISSE LE KAMALA IL FAIT TOUJOURS UN SPECTACLE POUR LES FANS BON GRAND HOMME QUI A TRAVAILLÉ LE GIMMICK MIEUX PUIS PLUS C’EST BRISER MON CŒUR # ripkamala (sic) « .

Tommy Dreamer a écrit: « Le guerrier ougandais Kamala était un interprète incroyable. J’ai apprécié tous ses trucs. Un personnage comme celui-là ne peut jamais exister dans le monde d’aujourd’hui. Triste d’entendre son décès » et Frankie Kazarian a déclaré: « RIP Kamala. Je ‘ Je suis heureux d’avoir eu l’occasion de partager un vestiaire avec lui il y a de nombreuses années. Un géant de gentleman. Bonne chance monsieur. »

Sinn Bodhi – Kizarny a tweeté: « RIP Kamala … James Harris était une personne sympathique et en tant que Kamala, il était une icône de mon enfance. C’était un plaisir de le connaître … » et Andrew Everett a déclaré: « Kamala, l’Ougandais Giant était un personnage inoubliable, et l’homme derrière, James Harris y a tellement investi. Vous voyez rarement quelqu’un puiser dans un personnage aussi parfaitement que lui. Condoléances à sa famille et à ses amis. #RIPKamala (sic). »

Bret Hart a écrit sur Instagram: « J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de Big Jim Harris, alias Kamala. J’ai rencontré Jim en 1981 à Croydon, près de Londres, en Angleterre, où il faisait irruption en tant que The Mississippi Mauler travaillant avec Big Daddy. Crabtree. Je l’ai rattrapé 3 ans plus tard en tant que Kamala à la WWE alors qu’il était un talon monstre terrifiant travaillant sur le dessus avec Hulk Hogan. Contrairement à son personnage de talon, il était l’un des gars les plus sympathiques, les plus gentils et les plus heureux que j’aie jamais connus connaissait la lutte professionnelle. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui en 1992 quand j’étais champion de la WWE. Il était super de travailler avec lui et je souris au souvenir de lui rire si fort de mes tristement célèbres dessins au tableau. Il avait un grand sens de de l’humour et, comme André, il courait dans le vestiaire pour voir de quoi parlait mon dernier dessin animé. Il avait toujours un grand sourire malgré tous ses défis, y compris la perte des deux jambes. Toujours une âme douce et heureuse. Je Il me manquera pour avoir toujours été si bon avec moi. RIP Big Jim Harris. »

