« J’espère qu’il n’y a pas seulement une diversité de race, mais une diversité encore plus profonde de l’endroit où vit quelqu’un ou de ses intérêts. »

Leah McSweeney a déclaré qu’il était temps pour un casting plus diversifié sur « Les vraies femmes au foyer de New York. »

S’adressant à Page Six samedi, le fondateur de Married to the Mob, 37 ans, a fait valoir que « RHONY » devrait faire partie du calcul racial qui se passe dans tout le pays car l’émission de télé-réalité n’a jamais eu de membre de la distribution après 12 saisons à l’antenne. .

«J’espère qu’il n’y a pas seulement une diversité de race, mais une diversité encore plus profonde de l’endroit où quelqu’un vit ou de ses intérêts», a-t-elle expliqué. « J’espère qu’il y aura juste plus de diversité dans tous les domaines parce que les New-Yorkais ne sont pas un monolithe, évidemment. Je pense que ça va aller dans cette direction. »

Leah a continué en parlant du tournage de la spéciale Bravo, « Race in America: A Movement Not a Moment », et comment les expériences partagées par d’autres femmes au foyer sont celles qu’elle a déjà entendues.

«J’ai beaucoup d’amis noirs, et j’entends beaucoup d’histoires de leur part sur le racisme et la merde avec laquelle ils doivent faire face», a-t-elle déclaré au média. « Mais ça ne cesse jamais d’être choquant et épouvantable d’entendre les histoires personnelles de quelqu’un, tu sais? »

Leah a déclaré que Garcelle Beauvais de « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » a raconté une histoire au sujet de commis lui demandant de regarder des articles moins chers dans le magasin.

« Je pense que c’est tellement difficile pour beaucoup de Blancs de le comprendre et même de le traiter parce que c’est quelque chose que nous n’avons pas l’habitude de traiter », a-t-elle déclaré. «Je rentre dans un magasin, les gens pensent que je vais acheter mon cul parce que je suis blanc. Ils ne pensent pas que je vais voler quelque chose ou que je ne peux pas me permettre quelque chose. C’est ce que mon Black les amis doivent faire face. «

Leah a déclaré au média qu’elle espérait que le spécial Bravo aidera les téléspectateurs à ouvrir les yeux sur les inégalités raciales.

«Tout le monde devrait être contre le racisme, quelle que soit la couleur que vous êtes, peu importe d’où vous venez. C’est vraiment une très mauvaise idée, le racisme en général. Donc, cela devrait être, dans tous les domaines, complètement méprisé et détruit. «

«Race in America: A Movement Not a Moment» est diffusé dimanche sur Bravo à 22 h. ET.

