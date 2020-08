« Dans la culture chinoise, ils sont plus humbles, ils pensent à la famille, prennent soin des autres … Les Américains sont moi, moi, moi, toujours moi. »

Alors que le président adore l’appeler le «virus chinois», le COVID-19 a frappé les États-Unis encore plus durement – et une actrice chinoise pense savoir pourquoi.

Bai Ling affirme que la différence d’attitude est la raison de la différence entre les chiffres de Covid.

« Je me sens un peu triste parce qu’en Amérique en ce moment, c’est vraiment très en retard », a-t-elle déclaré mardi à Marina Del Rey.

TooFab

Cesar Millan dit de ne pas caresser les chiens des autres pendant Covid

Voir l’histoire

« Dans la culture américaine, les gens n’y sont pas habitués – ils sont très égocentriques, vous savez, un peu égoïstes? » elle a continué. « Ils ne veulent tout simplement pas porter de masque, ils font ce qu’ils veulent, ils n’écoutent pas les gens. »

« Mais dans la culture chinoise, ils sont en quelque sorte plus humbles, ils pensent à la famille, orientés vers la famille, se souciant des autres … Les Américains sont moi, moi, moi, toujours moi. »

Elle a ajouté: « J’ai l’impression que vous pouvez apprendre d’autres endroits. »

Plus tôt cette semaine, des images révélatrices de Wuhan – l’épicentre du virus COVID-19 qui a paralysé le monde – ont montré des milliers de personnes entassées dans une énorme fête au bord de la piscine sans masques ni distanciation sociale; pas par violation des lois, mais parce que la ville prétend avoir complètement maîtrisé le virus.

Certains ont critiqué l’événement comme étant irrespectueux; Les médias soutenus par l’État ont déclaré que les critiques d’autres pays n’étaient que des « raisins aigres ».

Ling a félicité son peuple pour avoir renoncé et adhéré à des lois strictes de verrouillage, qui, selon elle, permettaient au pays de se démarquer de l’autre côté, malgré la nature fortement congestionnée de ses métropoles.

« Parce que je suis chinoise, je suis très fière de la situation et de la façon dont la Chine l’a gérée », a-t-elle déclaré. « Pas seulement le gouvernement – tout le peuple. Parce qu’ils prennent soin de leur famille. »

TooFab

Travis Barker dit que jouer des concerts pendant Covid est « irrespectueux » (exclusif)

Voir l’histoire

Elle a déclaré que les Chinois avaient également l’avantage d’être habitués à porter des masques, ce qu’ils faisaient déjà pour lutter contre la grippe ordinaire et d’autres maladies.

« En ce moment, l’Amérique est un peu en retard … mais nous rattrapons notre retard », a-t-elle déclaré. « Regardez l’exemple de la Chine: zéro cas, et nous pouvons être là aussi, littéralement le mois prochain. »

L’actrice, qui a joué dans des films tels que « The Crow » et « Wild Wild West », et dans des émissions de télévision comme « Lost » et « Entourage », prédit que tout reviendra à la normale après les élections de novembre.

«Nous sommes tous ici, avons le même objectif sur Terre: récupérer, guérir, revenir à la normale», a-t-elle déclaré.

VIDÉO: 🇨🇳 Les foules ont emballé un parc aquatique ce week-end dans la ville centrale de #Wuhan, où le #coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière, désireux de faire la fête alors que la ville revenait à la vie normale pic.twitter.com/SJFBmx5sU8 – Agence de presse . (@.) 17 août 2020

@.

Alors que le virus serait originaire de Wuhan en Chine, la ville est entrée en stricte verrouillage et a largement réussi à réduire la propagation interne. Mais en s’infiltrant dans d’autres pays, la Chine est passée du statut de pays le plus infecté au monde à celui où elle se trouve actuellement, à 34 ans.

La différence entre les chiffres du coronavirus de la Chine et des États-Unis – maintenant de loin le pays le plus durement touché au monde – est frappante. Dans les cas enregistrés, la Chine en compte 84 917; les États-Unis en ont 2 973 368 … presque exactement 35 fois plus.

Alors que la Chine a subi 4643 décès, quelque 178 850 Américains sont morts du virus … 38 fois plus élevé.

Même en comparant les populations, la Chine a perdu trois personnes par million; L’Amérique a perdu 540 par million.

Alors que Donald Trump insiste sur le fait que les chiffres de l’Amérique ne semblent mauvais qu’en raison du nombre de tests, c’est en fait la seule chose dans laquelle l’Amérique n’est PAS en avance sur la Chine; les États-Unis ont effectué 74 millions de tests, mais la Chine en a réalisé 90 millions.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

.

Ryan Reynolds Trolls Hugh Jackman pendant la PSA sur le coronavirus, Seth Rogen propose des activités plus sûres

Voir l’histoire