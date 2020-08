2020-08-23 11:30:04

Selon Larry King, perdre deux de ses enfants à quelques semaines d’intervalle semble « hors de propos ».

L’animateur de télévision de 86 ans a révélé via Facebook qu’il prend un certain temps pour « guérir » après que son fils Andy, 65 ans, est décédé d’une crise cardiaque fin juillet et que sa fille Chaia, 52 ans, est décédée plus tôt ce mois-ci « après avoir été diagnostiqué avec un cancer du poumon « .

Larry a écrit: «Tous deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup.

« Les perdre semble tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. Ma famille et moi vous remercions pour votre effusion de bons sentiments et de bons vœux. En ce moment, nous avons besoin d’un peu de temps et d’intimité pour guérir. Je remercie vous de respecter cela. »

Larry a adopté le fils de son ex-femme Alene Akins, Andy, après leur mariage, et le couple a continué à avoir Chaia ensemble.

Le couple s’est marié pour la première fois en 1961 et s’est séparé en 1963. Ils se sont de nouveau mariés en 1967 mais ont divorcé cinq ans plus tard.

Larry a également vécu une année traumatisante en 2019, lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral et a demandé le divorce de sa femme Shawn.

Parlant de la scission, il a précédemment déclaré: « Je suis désolé pour le mariage. Je prendrai toujours soin de ma femme. Mais cela a juste atteint un point où nous ne nous entendions pas.

« Nous avions une grande différence d’âge et cela finit par faire des ravages. C’est devenu un problème. De plus, [Shawn] est un mormon très religieux et je suis athée agnostique, donc cela finit par poser de petits problèmes. Nous avons surmonté beaucoup de choses, mais finalement c’est devenu un navire qui passait dans la situation nocturne.

«J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais pour le reste de ma vie. Quand il y a des moments de malheur dans un mariage, on peut le surmonter à 40 ans, mais à mon âge, c’est devenu beaucoup. Je voulais être heureux. «

