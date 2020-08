Le diffuseur de nouvelles légendaire a également révélé les causes du décès de son fils Andy, 65 ans, et de sa fille Chaia, 51 ans.

Larry King vit deux fois le pire cauchemar de chaque parent, ayant perdu deux de ses enfants à moins d’un mois d’intervalle. Son fils Andy est décédé le 28 juillet à l’âge de 65 ans, suivi de sa fille il y a quelques jours à peine le 20 août à 51 ans.

«C’est avec tristesse et le cœur brisé d’un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King», a-t-il déclaré sur un Facebook poster le samedi. « Tous deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup. »

Selon King, son fils est décédé d’une crise cardiaque tandis que sa fille est décédée peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon.

« Les perdre semble tellement hors de propos », a déclaré King. « Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. »

« Ma famille et moi vous remercions pour votre effusion de bons sentiments et de bons vœux », a poursuivi le jeune homme de 86 ans. «En ce moment, nous avons besoin d’un peu de temps et d’intimité pour guérir. Je vous remercie de respecter cela.

Chaia était la fille unique de King, née lors de son mariage avec Alene Akins. C’est peu de temps après leur mariage en 1961 que King a adopté Andy, le fils d’Alene issu d’une relation précédente. Atkins est décédé en 2017.

King a trois autres fils survivants, Larry King Jr. avec son ex-femme Annette Kaye et Cannon et Chance avec son ex-femme Shawn Southwick.

L’animateur de longue date de « Larry King Live » de . (de 1985 à 2010) s’est récemment installé pour faire ses célèbres interviews pour Ora TV sur « Larry King Now ».

Le radiodiffuseur se remet d’un accident vasculaire cérébral subi en mai 2019 qui, selon lui, l’a laissé pendant des semaines, ainsi que d’une intervention cardiaque. Il a divorcé de Shawn en août 2019.

