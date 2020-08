Les stars d’Outer Banks, Chase Stokes et Madelyn Cline, pourraient jouer un couple dans la série Netflix, mais cette chimie s’est répandue hors de la série et dans la réalité. Malheureusement, leurs signes astrologiques ne sont pas nécessairement une combinaison parfaite.

Chase Stokes et Madelyn Cline | Netflix

Les fans adorent que Chase Stokes et Madelyn Cline soient ensemble

La série Netflix Outer Banks a présenté aux fans John B., un pogue amusant du côté pauvre de la ville à la recherche de son père disparu et de 400 millions de dollars d’or. Tout au long de la première saison, il tombe amoureux de Sarah Cameron, une riche Kook qui aspire à l’aventure.

De nombreux fans ont adoré la chimie de Stokes et Clines à l’écran et espéraient que cela se transformerait en une relation réelle.

Chase et Madelyn sont tombés amoureux sur le tournage de «Outer Banks»

Après des mois à spéculer sur le fait que les stars d’Outer Banks étaient un élément, Stokes a finalement confirmé ce que les fans pensaient le 14 juin.

«Le chat est sorti du sac», a-t-il sous-titré une série de photos sur Instagram et a rendu public l’état de leur relation.

Sachant que les deux avaient des rôles mineurs dans Stranger Things, de nombreux fans ont supposé que Stokes et Cline se connaissaient depuis un certain temps.

« J’ai entendu quelques spéculations là-bas que nous avons rencontrées sur Stranger Things », a déclaré Stokes à Life & Style. Oui, ils ont tous deux figuré dans la série Netflix, mais Stokes et Cline étaient à des saisons différentes et n’ont jamais interagi l’un avec l’autre pendant le tournage.

«Nous ne nous sommes jamais rencontrés [on that set]. Elle a fait la saison 2 – j’ai fait la saison 1, et j’étais là pendant, vous savez, une milliseconde. Donc si vous clignez des yeux, je vous manquerai. «

En réalité, Stokes et Cline se sont rencontrés «une semaine et demie ou deux semaines» avant le début du tournage pour Outer Banks. Leur relation a évolué pendant le tournage de la saison 1, mais Stokes et Cline ont décidé de tout garder privé jusqu’à ce qu’ils soient prêts à ce que le monde le sache.

Les signes astrologiques des étoiles «Outer Banks» indiquent qu’elles ne devraient pas fonctionner

Stokes est né le 16 septembre, faisant de lui une Vierge. D’autre part, Cline est née le 21 décembre, faisant d’elle une Sagittaire. Comme l’a souligné Elite Daily, «Les Vierges ont tendance à être des individus critiques et méticuleux qui ne reviennent jamais sur leur parole, alors que [Sagittarius] sont des aventuriers optimistes qui sont toujours en retard à la fête.

De plus, les deux signes sont «généralement trop détachés sur le plan émotionnel pour se rendre vulnérables à qui que ce soit, et encore moins l’un à l’autre».

Une relation Vierge-Sagittaire pourrait présenter un défi astrologique, mais Stokes et Cline ont prouvé que les couples avec ces signes astrologiques peuvent fonctionner.

De toute évidence, l’astrologie n’a aucun impact sur la relation entre Stokes et Clines

Stokes et Cline peuvent avoir des signes astrologiques opposés, mais ils vont mieux que jamais.

Les deux ont traversé la quarantaine du coronavirus (COVID-19) ensemble – pratiquement rien ne peut les arrêter!

«À travers une étrange chaîne d’événements, nous nous sommes dit:« Pourquoi ne pas faire ça ensemble? », A expliqué Stokes à E! Nouvelles. Ayant vécu avec pratiquement rien à faire, le couple s’est rapproché. «C’était comme un test immédiat», a déclaré Stokes à Us Weekly en juillet 2020. «C’est comme:« Hé, tu sort ensemble. Devine quoi? Comprenez-le. Tu es coincé.’ »

Heureusement, les deux ont réussi, grâce à beaucoup de communication et à une solide stratégie de couverture.