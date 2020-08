Cela fait plus de sept ans que NBC a diffusé la finale de la série The Office. Pendant ce temps, la sitcom bien-aimée est devenue encore plus populaire qu’elle ne l’était lors de sa diffusion originale. À ce stade, de nombreux fans ont annulé la série à plusieurs reprises, et ils pourraient penser qu’ils savent tout ce qu’il y a à savoir sur la version américaine de la série britannique limitée de Ricky Gervais. Il s’avère qu’ils ont très tort.

Le casting de «The Office» | Chris Haston / Banque de photos NBCU

«The Office» passe de Netflix à Peacock en 2021

Après neuf saisons sur NBC, The Office a connu une longue diffusion sur Netflix comme l’une des séries les plus populaires de la plate-forme de streaming. Cependant, cela touche bientôt à sa fin. NBCUniversal a acquis les droits de The Office et apportera la série sur sa nouvelle plateforme de streaming, Peacock, en janvier 2021.

Non seulement les fans auront toujours un accès instantané à toutes les farces de Jim (John Krasinski) et aux moments les plus marquants de Michael Scott (Steve Carrell) à Dunder Mifflin, mais le président de Peacock dit qu’il y aura également des images inédites.

«Nous allons réintroduire The Office d’une manière plus complète, en incorporant des éléments qui ne faisaient pas partie de l’émission originale», a déclaré Matt Strauss, président de Peacock, à Bloomberg.

Tout comme WarnerMedia prévoit de le faire avec le casting de Friends sur HBOMax, Peacock prévoit un épisode de retrouvailles exclusif pour le casting de The Office qui coïncidera avec le passage de la série sur la plate-forme. Mais ce n’est que le début du contenu bonus que Peacock a supposément prévu.

Un casting d’experts en improvisation comique équivaut à des heures de scènes supprimées

Les fans qui ont acheté l’un des coffrets de DVD The Office savent que les 22 minutes de séquences montées dans chaque épisode n’étaient que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne ce que les caméras ont réellement capturé.

Les coffrets contiennent des commentaires de la distribution et de l’équipe, des séquences d’audition et des bobines de blooper. Mais, le véritable trésor de chaque ensemble, ce sont les heures et les heures de séquences coupées tournées pour chaque épisode qui n’a pas été coupé.

Avec des stars de la comédie comme Carrell, Krasinski, Rainn Wilson (Dwight K. Schrute), BJ Novak (Ryan Howard), Mindy Kaling (Kelly Kapoor), Ed Helms (Andy Bernard), Jenna Fischer (Pam Beesley) et Kate Flannery (Meredith Palmer) dans le casting, il y a des heures de scènes supprimées et de prises alternatives avec une improvisation hilarante.

L’aspect «plus complet» auquel Strauss semble faire allusion signifie qu’ils incluront ce contenu bonus.

Netflix est allé dans l’autre sens et a parfois coupé des scènes de The Office sur leur plate-forme. Le crime d’édition le plus flagrant est l’épisode Threat Level Midnight, car Netflix n’a pas inclus la version étendue incontournable.

Il n’y aura pas de redémarrage de «The Office»

Matt Strauss n’a pas donné de détails sur ses projets pour The Office quand il a frappé Peacock. Mais les scènes supprimées seront probablement incluses ainsi que certains contenus des coulisses.

Cependant, la seule chose qui est hors de la table est un redémarrage.

Lorsque NBCUniversal a annoncé Peacock en septembre 2019, la présidente de Direct-to-Consumer and Digital Enterprises de NBCUniversal, Bonnie Hammer, a déclaré que son «espoir et son objectif» étaient de redémarrer The Office.

Cependant, le mois dernier, le responsable du contenu de NBCU, Bill McGoldrick, a déclaré qu’il n’y avait pas de redémarrage en cours de développement.

«Parce qu’il ne sera lancé qu’en janvier, nous n’avons pas parlé spécifiquement des redémarrages de The Office pour Peacock. Nous avons parlé de ce que nous pouvons faire pour soutenir The Office une fois qu’il est arrivé à notre service, mais un redémarrage n’a pas eu lieu spécifiquement pour Peacock », a déclaré McGoldrick.

Greg Daniels a adapté la comédie sur le lieu de travail pour le public américain. Il prétend qu’il n’a parlé à personne chez Peacock d’un éventuel redémarrage.

«Je ne pense pas que nous serions en mesure de réunir tous les acteurs, car beaucoup d’entre eux font des choses différentes, ou si nous aurions vraiment besoin de le faire, parce que j’ai l’impression que nous avons eu notre finale,» dit Daniels.

Les fans peuvent diffuser The Office sur Netflix jusqu’à ce qu’il déménage en 2021.