Les fans ont été inquiets après que le compte a commencé à partager du contenu teinté de contenu sexuel, de racisme, de pensées suicidaires et plus encore.

Fans de « Choses étranges » étoile Noah Schnapp ont été laissés confus et inquiets au cours du week-end alors que son compte Twitter a commencé à partager plusieurs tweets inquiétants et inquiétants, y compris des pensées suicidaires, ainsi que des contenus sexuels et racistes inhabituels.

La plupart de ces tweets ont depuis été supprimés, la star de 15 ans se rendant dans ses histoires Instagram pour révéler ce qui s’est passé.

« Quelqu’un a piraté mon Twitter », a-t-il écrit. «Ce n’est pas moi que j’essaie de revenir et je vous ferai savoir quand je le ferai.»

Le premier tweet à soulever des soupçons est venu à 6h27 HE, par Variété, avec le message «Pensées suicidaires». Bien qu’il y ait eu une inquiétude compréhensible, les fans ont rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas car il était suivi d’un contenu plus dérangeant et varié.

Certains des retweets et des balises dans le contenu piraté pourraient indiquer des comptes impliqués dans le piratage.

Bien que les tweets les plus incendiaires aient été supprimés, y compris le contenu sexuel et l’utilisation du mot n, les choses ne semblent pas encore revenues à la normale.

Schnapp n’a pas encore partagé de mise à jour supplémentaire et deux des retweets piratés restent actifs sur le fil Twitter de Schnapp, indiquant qu’il n’a pas encore repris le contrôle total de son compte.

Les fans sont rapidement devenus méfiants alors que son flux commençait à retweeter des histoires d’autres récits de lui en train de fumer de la marijuana et de se battre, par Date limite, avec des contenus encore plus déconcertants tout au long de la journée.

Non seulement c’était inhabituel pour la jeune star, Schnapp n’a jamais été un utilisateur fréquent des médias sociaux, en dehors de sa croissance. TIC Tac la célébrité.

Avant l’attaque de samedi, son fil Twitter était silencieux depuis un mois, son dernier tweet datant du 16 juillet.

