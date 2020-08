Kelly Clarkson a posté: « J’ADORE CET ENFANT !! Tellement courageux !! Tellement cool! »

Le garçon de 13 ans qui a parlé avec éloquence de son bégaiement à la Convention nationale démocrate a conquis le cœur du peuple américain, y compris des célébrités et des politiciens.

Dans l’un des moments les plus émouvants de l’émission de jeudi soir, Brayden Harrington a courageusement prononcé un discours puissant remerciant le candidat à la présidentielle Joe Biden de l’avoir aidé à surmonter l’obstacle.

« Sans Joe Biden, je ne vous parlerais pas aujourd’hui », a déclaré Brayden dans une vidéo. « Il y a quelques mois, je l’ai rencontré dans le New Hampshire. Il m’a dit que nous étions membres du même club. »

À ce moment-là, le jeune homme courageux a fait une pause pour terminer sa phrase. «Nous bégayons», révéla-t-il triomphalement.

« C’était vraiment incroyable d’entendre que quelqu’un comme moi est devenu vice-président. »

Biden a été ouvert sur sa propre lutte contre le bégaiement, disant à The Atlantic plus tôt cette année qu’il en avait souvent été intimidé dans son enfance.

Brayden a ensuite expliqué comment Biden avait déclaré qu’il avait marqué ses discours pour « les rendre plus faciles à dire à haute voix » et Brayden a emboîté le pas avec son propre message préparé.

« Je ne suis qu’un enfant ordinaire, et en peu de temps, Joe Biden m’a fait me sentir plus confiant à propos de quelque chose qui m’a dérangé toute ma vie », a poursuivi l’adolescent en équilibre. « Joe Biden s’en souciait. Imaginez ce qu’il pourrait faire pour nous tous. »

Je ne pleure pas, vous pleurez !!!! Brayden, vous êtes incroyable. Vous êtes inspirant. Xo https://t.co/pnL0VWXvra – kerry washington (@kerrywashington) 21 août 2020

@kerrywashington

J’ADORE CET ENFANT !! Tellement courageux !! Un enfant tellement cool !! https://t.co/h3PO7soJQm – Kelly Clarkson (@kellyclarkson) 21 août 2020

@kellyclarkson

« Les enfants comme moi comptent sur vous pour élire quelqu’un que nous pouvons tous admirer. Quelqu’un qui se soucie. Quelqu’un qui fera que notre pays et le monde se sentent mieux. »

Et avec cela, les médias sociaux ont déclaré passer les tissus alors que Brayden commençait à recevoir les éloges sincères de Hollywood et de Capital Hill.

Parler est difficile pour moi aussi, Brayden. Mais comme vous le savez, la pratique et le but aident. Merci pour votre courage et pour le bon discours! https://t.co/lAkk8tPRXw – Gabrielle Giffords (@GabbyGiffords) 21 août 2020

@GabbyGiffords

« Je ne pleure pas, tu pleures !!!! » a tweeté Kerry Washington. « Brayden, tu es incroyable. Tu es inspirant. Xo. »

Kelly Clarkson a posté: « J’ADORE CET ENFANT !! Tellement courageux !! Tellement cool! » comme l’écrivait Yvette Nicole Brown, « Ce gentil bébé qui parle de la façon dont @joebiden l’a aidé avec son bégaiement au # DNC2020 est juste 😭😭😭😭😭 Le bon Unc est un bon gars! ❤️ »

Ce doux bébé qui parle de la façon dont @joebiden l’a aidé avec son bégaiement au # DNC2020 est juste 😭😭😭😭😭 Le bon Unc est un bon gars! ❤️ – yvette nicole brown (@YNB) 21 août 2020

@YNB

Bien joué, Brayden! https://t.co/er9yufFT4G – Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 21 août 2020

@KellyannePolls

La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris a déclaré: « Brayden, nous sommes tous si fiers de vous. Votre courage et votre force sont sans égal. »

Même Kellyanne Conway a montré son soutien en tweetant: « Braydon! »

Mais l’un des hommages les plus émouvants est venu de Gabby Giffords, l’ancienne membre du Congrès de l’Arizona qui se débat avec son propre discours après avoir été presque tuée en 2011 lors d’une fusillade de masse.

« Parler est difficile pour moi aussi, Brayden. Mais comme vous le savez, la pratique et le but aident. Merci pour votre courage et pour le grand discours! » elle a écrit.

Brayden Harrington, le garçon de 13 ans avec un bégaiement. Du courage pur et sans fard. – Dan Rather (@DanRather) 21 août 2020

@DanRather

Hou la la! Quelle histoire! #BraydenHarrington! BRAVO! – bettemidler (@BetteMidler) 21 août 2020

@BetteMidler

Regardez ceci, puis rappelez-vous que notre président actuel se moque des gens comme Brayden. https://t.co/IFtTOyJw1U – Seth Grahame-Smith (@sethgs) 21 août 2020

@sethgs

Le discours de Brayden Harrington était si beau et courageux. Vraiment fort et si émouvant mène à @JoeBiden Bravo! – Mario Cantone (@macantone) 21 août 2020

@macantone

Le courage de cet enfant – https://t.co/fJrO8ksgTn – Jake Tapper (@jaketapper) 21 août 2020

@jaketapper

Ce gamin mérite un rappel! L’un des moments les plus courageux et les plus émouvants que j’ai vus depuis très longtemps.https: //t.co/kdK8NTsaa7 – David Axelrod (@davidaxelrod) 21 août 2020

@davidaxelrod

C’était magnifique. Brave beau garçon! Je l’aime. J’adore @JoeBiden – quel homme chaleureux et attentionné. Quel merveilleux président il sera. 💙🇺🇸💙 # BidenHarris2020 https://t.co/OVo4TXHRlg – Meredith Salenger (@MeredthSalenger) 21 août 2020

@MeredthSalenger

brayden ♥ ️ https://t.co/wSbkVkKXvw – Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) 21 août 2020

@MonicaLewinsky

