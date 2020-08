Madonna et Sting étaient toutes les deux énormes dans les années 1980 et 1990, mais elles étaient des mondes à part musicalement – ou étaient-ils? L’un des nombreux succès de Madonna a été inspiré par un concert de Sting. De plus, les familles de Madonna et Sting sont liées de manière majeure.

Madonna | Koh Hasebe / Shinko Music / .

Un hit nostalgique de Madonna

Madonna a influencé plus de musiciens que n’importe quelle autre chanteuse de son époque. En 2000, elle a fait un geste qui lui semblait juste – elle a publié un hommage musical à la musique elle-même. La chanson en question – «Music» – est à la fois avant-gardiste et agréablement nostalgique. D’un niveau, il utilise des effets de vocodeur futuristes. À un autre niveau, il a une ligne de base rebondissante qui rappelle les premiers singles de Madonna.

Les sensibilités rétro de «Music» ont du sens étant donné qu’il a été inspiré par le groupe populaire des années 80 The Police – indirectement. Madonna est allée à un concert de Sting et a été émue lorsque Sting a commencé à jouer les vieilles chansons de son groupe.

« La musique »

EN RELATION: Sting dit que cela s’est produit avec la famille royale et que cela a changé sa vie

Le concert Sting qui a inspiré la «musique»

« Je suis allé voir [Sting] à New York au Beacon Theatre », a déclaré Madonna à Rolling Stone. «… Je suis obsédé par le fait de vérifier le public et de voir comment il réagit. Et les gens étaient plutôt sages et polis avec enthousiasme pour ce qu’il faisait de son nouvel album.

« Mais ensuite, quand il a fait les vieilles chansons de Police – et c’était juste lui et une guitare, et les lumières se sont éteintes – d’une manière ou d’une autre, l’énergie dans la pièce a changé », a poursuivi la reine de la pop. «Cela a enflammé la salle et a rapproché tout le monde de la scène. Et soudain, les gens ont perdu leur inhibition et leur politesse, et tout le monde chantait les chansons et se tenait pratiquement la main – vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, cela m’a vraiment ému.

« Chaque bouffée que tu respires »

EN RELATION: Quelle est la valeur nette du chanteur / compositeur Sting et qui était vraiment «Every Breath You Take»?

Après ce concert, Madonna a écrit le crochet de la chanson: «La musique rassemble les gens et la musique fait la bourgeoisie et les rebelles.» Madonna considérait le concert de Sting comme sa source d’inspiration la plus inattendue pour une chanson. Par la suite, la combinaison de la reine de la pop et de Sting a fonctionné commercialement, car Billboard rapporte que la chanson a atteint le sommet du Billboard Hot 100.

Les liens entre Madonna et Sting

Fait intéressant, «Music» n’est pas le seul tissu conjonctif entre Madonna et Sting. Le livre Life with My Sister Madonna rapporte que Sting a présenté Madonna au réalisateur Guy Ritchie lors d’une fête chez lui. Madonna et Ritchie deviendront plus tard un couple de pouvoir majeur. Ritchie dirigera également l’un des nombreux véhicules vedettes de la reine de la pop: Swept Away.

Sting et Trudie Styler | Stefan Rousseau – PA Images / PA Images via .

EN RELATION: Sting explique pourquoi il ne donne pas d’argent à ses enfants et dit qu’ils n’attendent pas un document

Selon le livre Madonna: An Intimate Biography, l’épouse de Sting, Trudie Styler, est devenue la marraine du fils de Madonna, Rocco. Styler a interprété l’hymne «Lorica» lors du baptême de Rocco. De plus, Sting a chanté l’hymne «Ave Maria» lors de la même cérémonie. Rocco a certainement eu beaucoup de chance s’il avait une rock star de classe mondiale à son baptême. La musique rassemble certainement les gens – que ce soit lors d’un concert de rock ou d’un baptême de classe mondiale.