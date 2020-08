Kylie Jenner est l’une des plus grandes célébrités du monde, une jeune star devenue célèbre dans L’Incroyable famille Kardashian. Jenner est fabuleusement riche, et bien que Forbes l’ait détrônée de son ancien statut de milliardaire, Jenner ne lutte dans aucun sens du terme.

Elle est fan de vacances extravagantes et bien qu’elle soit connue pour ses voyages tropicaux dans des endroits comme les îles Turques et Caïques et les Caraïbes, elle aime aussi s’évader dans un complexe privé un peu plus près de chez elle.

Kylie Jenner aime les vacances tropicales

Kylie Jenner | Gilbert Carrasquillo / GC Images

EN RELATION: L’artiste de TikTok «supprime» la chirurgie plastique présumée de Kylie Jenner pour montrer à quoi elle ressemblerait vraiment

Jenner fait tout en grand. En plus de sa vaste collection de voitures de luxe et, bien sûr, de son placard rempli de sacs à main de créateurs, Jenner aime s’évader et passer des vacances régulières.

Cependant, Jenner ne se rend pas seulement à Destin, en Floride – elle préfère rester dans le luxe dans certaines des stations les plus chères des régions les plus reculées du paradis tropical, généralement avec sa famille à la remorque. Bien sûr, elle documente tout pour le «gramme», même en séjournant dans le plus exclusif des lieux de vacances.

Récemment, pour célébrer son 23e anniversaire, Jenner s’est envolée vers les îles Turques et Caïques pour séjourner dans une villa privée avec onze chambres et une étendue de plage privée. Jenner a emmené sa famille et ses amis pour l’excursion, y compris ses sœurs, sa fille Stormi et sa meilleure amie Stassie.

Pendant qu’elle était en vacances, Jenner a partagé un certain nombre de photos sur les réseaux sociaux, révélant qu’elle avait profité du meilleur de tout lors de son escapade d’anniversaire. Il est clair que les vacances à la plage sont l’endroit où Jenner se sent vraiment mieux – quand même, si elle ne veut pas faire face aux tracas d’un voyage en avion de plusieurs heures, elle se dirige vers un endroit beaucoup plus proche de son État d’origine, la Californie.

Où Kylie Jenner passe-t-elle ses vacances au pays?

Plus tôt cet été, Jenner a secoué le blues de la quarantaine en passant des vacances au complexe Amangiri à Canyon Point, dans l’Utah. Le complexe est situé dans un groupe de parcs nationaux et offre une vue imprenable sur le désert environnant. Il présente une décoration et un style minimalistes, ce qui le rend parfait pour la documentation sur les médias sociaux, et dispose d’un incroyable spa sur place.

Il se trouve sur six cents acres de terrain privé, garantissant à toutes les célébrités qui visitent une intimité ultime ainsi que la beauté sereine de la région. De plus, le complexe fait la promotion du transport privé vers et depuis le complexe – de sorte que les célébrités qui visitent n’ont jamais à s’inquiéter de rencontrer des habitants qui pourraient révéler leur emplacement.

Lors de son voyage à Amangiri, Jenner n’a publié aucune photo du spa lui-même, mais elle a partagé plusieurs photos de sa fille Stormi profitant du complexe, regardant des poissons dans l’une des piscines et explorant leur terrasse. Jenner n’est pas la seule célébrité à avoir profité de la beauté naturelle et de l’emplacement privé du complexe. Au fil des ans, de nombreuses célébrités ont séjourné dans la station balnéaire de l’Utah, prouvant que parfois, plus près de chez soi, c’est mieux.

Les célébrités adorent la station balnéaire d’Amangiri

En plus de Jenner, des célébrités telles que Brad Pitt, Angelina Jolie, Gordon Ramsay et Drew Barrymore ont toutes séjourné au complexe Amangiri. La station et les environs ont également servi de lieu de tournage à plusieurs grands films hollywoodiens, dont le film de John Travolta Broken Arrow.

Les célébrités qui séjournent au complexe Amangiri peuvent également profiter des commodités de la région comme la montgolfière et les promenades à cheval – c’est-à-dire si elles se sentent un jour enclines à quitter la station.