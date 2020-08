2020-08-05 09:30:08

Le partenaire de longue date du magnat des médias Oprah Winfrey, Stedman Graham, a insisté sur le fait qu’il ne se «définit» pas par leur relation, même s’il sait que les autres le font.

L’auteur et homme d’affaires de 69 ans a parlé de sa vie avec le magnat des médias, et il ne se voit pas de la même manière que les autres.

Apparaissant sur «The Kyle & Jackie O Show» cette semaine, il a déclaré: «Je suis beaucoup défini par ma relation avec Oprah, mais cela n’a rien à voir avec moi.

« C’est comme ça que tu me définis! C’est comme ça que tu me définis, ce n’est pas comme ça que je me définis. »

Stedman a salué Oprah comme « une femme incroyable », mais a insisté sur le fait qu’il se concentre sur lui-même et sur son propre succès.

Il a expliqué: « Je développe chaque jour un processus d’amélioration continue basé sur mes compétences, mes talents, mes capacités, mes intérêts et ma passion. C’est ce qui me rend heureux.

«Donc je me fiche de ce que vous faites. Je me fiche de qui vous êtes, de ce que vous faites ou de ce que vous avez pu accomplir, car cela n’a rien à voir avec qui je suis en tant que personne.

Et il a révélé que le couple avait rarement des lignes car ils « pensent la même chose », même s’ils ont des profils publics très différents.

Il a ajouté: « Nous pensons la même chose, nous sommes dans le même domaine. La différence est qu’elle le fait dans les airs, je le fais sur le terrain, donc je suis à la base. »

Le couple bien-aimé est ensemble depuis leur rencontre lors d’un événement caritatif en 1986, et ils se sont fiancés six ans plus tard.

Oprah a précédemment déclaré qu’elle était reconnaissante que son partenaire lui ait toujours permis « d’être qui [she] doit être « comme elle pense que leur relation aurait changé s’ils s’étaient mariés car elle se serait sentie trop restreinte.

Elle a déclaré: «J’avais l’habitude de penser à cela tout le temps, que je travaillais ces 17 heures par jour, tout comme mes producteurs, puis je rentre chez moi et j’ai mes deux chiens et j’ai Stedman, qui me laisse être qui j’ai besoin d’être dans le monde.

«Il ne me demande jamais quoi que ce soit comme, ‘Où est mon petit déjeuner? Où est mon dîner?’ Jamais rien de tout cela, qui, à mon avis, n’aurait changé si nous nous étions mariés.

« Pas de doute à ce sujet – nous ne resterions pas mariés, à cause de ce que cela aurait signifié pour lui, et j’aurais eu mes propres idées à ce sujet. Je n’ai eu aucun regret à ce sujet. »

Mots clés: Oprah Winfrey et Stedman Graham

