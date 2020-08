Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de commentaires politiques pointus de la part des comédiens qui mettent en lumière les nombreux problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd’hui. Inutile de dire que l’annulation par Netflix de l’émission primée Patriot Act de Hasan Minhaj est une nouvelle déchirante. Au cours des deux dernières années, Minhaj a fait rire le public avec sa vision pointue de l’actualité, et les a amenés à réfléchir eux-mêmes à leur propre place dans le monde. C’est quelque chose qu’il a bien appris de Jon Stewart, l’animateur du Daily Show qui l’a amené comme correspondant avant son départ.

La satire politique de Patriot Act a livré de nombreux moments qui sont à la fois amusants et précis. Ici, nous examinons certains des meilleurs épisodes qui nous ont fait rire et nous ont fait réfléchir.

Hasan Minhaj assiste au 13e événement annuel Stand Up For Heroes | John Lamparski / .

‘Prêts étudiants’

Il est difficile de rendre les choses déprimantes drôles, et Minhaj le reconnaît lui-même dans son épisode sur les prêts étudiants. «Essayez de retirer 20 minutes de comédie de votre dette d’études!» dit-il frustré alors que le public éclate de rire. Il n’y a vraiment pas grand-chose à rire, cependant: une grande partie de l’épisode met en évidence les pratiques de prêt prédatrices des sociétés privées de prêts étudiants et la façon dont elles ont blessé les jeunes Américains pendant des décennies sans investir dans leur avenir.

‘Suprême’

La marque de streetwear Supreme est souvent critiquée pour les hypebeasts qui portent leurs vêtements (et les revendent à des prix obscènes). L’épisode de Patriot Act sur la marque plonge profondément dans la marque et la culture qui l’entoure, et dissèque ses problèmes d’une manière jamais évoquée auparavant. Bien sûr, Minhaj fait tout cela de manière classique et amusante en soulignant à quel point tout cela est ridicule.

«Pourquoi vos transports en commun sont nul»

Même les systèmes de transport en commun les plus robustes aux États-Unis, comme le MTA de New York et le CTA de Chicago, font pâle figure par rapport à ceux d’Europe, d’Asie et d’autres régions développées du monde. Cela est dû à un certain nombre de facteurs différents, que Minhaj décompose dans l’épisode expliquant «pourquoi vos transports en commun sont nuls». Il est bouleversant d’entendre la vérité sur la façon dont le gouvernement a travaillé pour réprimer le développement du transport en commun aux États-Unis, mais Minhaj, comme toujours, est en mesure d’apporter de la légèreté à la situation.

«Pourquoi nous ne pouvons pas prendre notre retraite»

C’est un problème que d’innombrables milléniaux se sont rendu compte ces dernières années: le fardeau financier transmis par les générations plus âgées (combiné à l’écrasement de la dette étudiante) empêche la plupart des milléniaux de prendre de gros engagements financiers comme prendre leur retraite et devenir propriétaire d’une maison. Pour cet épisode, Minhaj a recruté l’aide de nul autre que le sénateur Bernie Sanders pour expliquer pourquoi les jeunes sont confrontés à ces problèmes aujourd’hui et proposer des solutions pour un avenir meilleur.

«La vilaine vérité de la mode rapide»

Semblable à l’épisode Supreme de Patriot Act, Minhaj expose les problèmes des marques de mode rapide comme H&M et Zara et le mal qu’elles causent aux gens et à la planète. Il met en lumière à quel point les humains simples d’esprit sont vraiment tout en les amenant à réfléchir à leurs propres comportements et habitudes d’achat.

«Le coût réel des croisières»

L’été 2020 est venu et est reparti avec la fermeture d’une grande partie de l’industrie du voyage. Bien que cela puisse être dérangeant pour certains, vous en serez peut-être plus heureux une fois que vous aurez regardé l’épisode de Patriot Act exposant les problèmes de l’industrie des croisières.

«Pourquoi votre Internet est nul»

Dans un autre épisode du «pourquoi votre [blank] suce », Minhaj explique comment Internet est devenu ce qu’il est aujourd’hui, ainsi que la façon dont les services Internet ont été dominés par quelques entreprises seulement. Internet nous connecte aujourd’hui plus que nous n’aurions jamais pu l’imaginer il y a une génération, et bien que ce soit une idée passionnante, Minhaj explique pourquoi les fournisseurs de services Internet adoptent aujourd’hui de mauvaises pratiques commerciales – tout en nous faisant rire, bien sûr.